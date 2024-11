Cáritas realiza campanha de recolha de alimentos nos dias 9 e 10 de Novembro

A Cáritas Diocesana do Funchal leva a cabo no próximo fim-de-semana, 9 e 10 de Novembro, a campanha de recolha de alimentos. Esta 2.ª campanha saco realizar-se-á em todas as superfícies Pingo Doce da ilha da Madeira e do Porto Santo.

Esta acção, realizada com o apoio de voluntários, angariou no ano passado, no período homólogo, 15975 unidades de bens alimentares, que beneficiaram centenas de famílias madeirenses.

Esta atividade acontece duas vezes por ano, geralmente em Março/Abril e Novembro, sendo a primeira recolha constituída por duas modalidades: Campanha Saco e Vale. A segunda recolha consta só da Campanha Saco.