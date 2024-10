Cemitérios do Funchal abertos até às 17 horas no Dia de Todos os Santos

O dia 1 de Novembro, mais conhecido pelo Dia de Todos os Santos, é tradicionalmente usado pelos portugueses para honrar a memória dos entes queridos que já faleceram, visitando os cemitérios da sua localidade, colocando flores e orando frente às campas. Para este efeito, os quatro cemitérios do concelho do Funchal vão estar abertos amanhã, das 9 às 17 horas.

Neste contexto, o Município do Funchal informa também que nos cemitérios do concelho irão celebrar-se missas, tanto a 1 de Novembro como no dia seguinte, dedicadas à memória dos mortos.

Assim, no dia 1 de Novembro será celebrada eucaristia no cemitério de São Gonçalo, pelas 15 horas.

Já no dia 2 haverá celebração de eucaristia no Cemitério do Monte e no Cemitério de Santo António, pelas 12 horas e no Cemitério de São Martinho, às 15 horas, sendo esta presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

Obras no cemitério de São Martinho concluídas até ao fim do ano

A autarquia informa também que, no Cemitério de São Martinho, está em curso a construção de 144 columbários, além dos já existentes (72) e de um cendrário. As obras tiveram início a 12 de Agosto de 2024 e está prevista a sua conclusão para o final deste mesmo ano.

Os columbários são compartimentos construídos especialmente para a colocação de potes, que contêm cinzas, de corpos ou ossadas, cremados, e o cendrário é um espaço de inumação comum de cinzas.

O crematório de São Martinho passará a ser um local de cerimónia fúnebre para as diversas religiões, não católicas, se assim os familiares entenderem. Para melhor conforto dos usuários serão colocadas mobiliário adequado ao espaço e equipamento audiovisual

O Município do Funchal revela ainda, em comunicado de imprensa, que no que respeita ao número de cerimónias fúnebres, foram registados, até ao momento, 1.112 funerais em 2024 (valor este ligeiramente inferior ao ano transacto, com 1.197 funerais).