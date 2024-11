Teatro Municipal Baltazar Dias divulga programação de Novembro

O Teatro Municipal Baltazar Dias prepara-se para um Novembro repleto de eventos culturais que vão desde a música clássica à vídeo arte, passando por performances teatrais e visuais.

Com uma programação diversificada e acessível para diferentes faixas etárias, este mês celebra a arte nas suas várias expressões, oferecendo ao público experiências únicas e enriquecedoras. Entre os destaques estão o Madeira PianoFest, o IMAGE PLAY – Festival Internacional de Vídeo Arte, o Festival Internacional de Bandolins e peças de teatro que exploram temas profundos e actuais. Departamento de Cultura da CMF

Através de comunicado, a CMF diz que a oferta cultural diversificada ao longo de Novembro se destaca como um factor essencial para o enriquecimento artístico e social da comunidade.

Estes eventos não só promovem a apreciação de variadas formas de expressão – desde a música clássica, vídeo arte e teatro até performances de marionetas – como também criam oportunidades de intercâmbio cultural, atraindo artistas de renome internacional e incentivando a participação do público local. A programação cultural é um motor de dinamização económica e turística, além de fomentar o pensamento crítico, a criatividade e o sentido de identidade. Ao proporcionar experiências culturais de alta qualidade e acessíveis, a cidade afirma-se como um polo cultural vibrante e inclusivo, contribuindo para o desenvolvimento pessoal dos cidadãos e para o fortalecimento das tradições artísticas e da inovação na região. Departamento de Cultura da CMF

Para mais informações sobre a programação visite o 'site' oficial do TMBD. Os bilhetes podem ser adquiridos na ticketline ou na bilheteira do Teatro.

Madeira PianoFest

O Madeira PianoFest apresenta uma série de recitais de piano que irão encantar os amantes da música clássica. O festival conta com a presença de músicos de renome internacional que interpretam desde peças solo até performances a dois pianos, numa celebração do talento e da expressividade que a música clássica oferece. Este evento, que acontecerá nos dias 2, 3, 6, 9 e 10 de novembro, promete uma programação diversificada para quem aprecia o piano como instrumento central. No dia 2, o pianista italiano Lorenzo di Bella inicia o festival com um recital solo. No dia seguinte, o escocês Murray McLachlan traz a sua interpretação e técnica ao palco. Já no dia 6, os pianistas portugueses António Luís Silva e Tiago Nunes apresentam um recital a quatro mãos, numa exibição que promete impressionar o público com a sua sincronização e talento. No dia 9, é a vez dos italianos Marco Sollini e Salvatore Barbatano explorarem a dinâmica única de um recital a dois pianos. Para encerrar o festival, o alemão Andreas Frölich, no dia 10, oferece um recital solo, completando esta jornada pelo mundo do piano. Os bilhetes para cada concerto custam 15€, sendo possível adquirir um pack para três concertos à escolha por 36€.

IMAGE PLAY – Festival Internacional de Vídeo Arte

Na sequência da programação, nos dias 7 e 8 acontece a sexta edição do IMAGE PLAY – Festival Internacional de Vídeo Arte. Este evento é organizado pela +ART CONTEMPORARY em colaboração com a Câmara Municipal do Funchal e visa explorar as linguagens audiovisuais através da vídeo arte, reunindo contribuições artísticas de diversas culturas e países. Com um bilhete simbólico de 1 euro, este festival é acessível a todos os que têm interesse em refletir sobre o papel da arte e da tecnologia na sociedade contemporânea. A direção artística de Hernando Urrutia propõe uma reflexão sobre a interação entre a vídeo arte e a experimentação audiovisual, promovendo a assimilação de novas experiências, métodos e saberes. Através de uma curadoria atenta, o festival aborda questões sobre a criatividade, a inovação e as complexas dinâmicas da sociedade atual, incentivando a pensar sobre a relação entre o pensamento e a ação.

Festival Internacional de Bandolins da Madeira

Outro grande destaque do mês é o Festival Internacional de Bandolins da Madeira, que este ano celebra a sua nona edição nos dias 15 e 16 de Novembro. Este festival, organizado pela Associação de Bandolins da Madeira em coprodução com a Câmara Municipal do Funchal, coloca o bandolim em evidência, explorando as variadas linguagens e estilos que este instrumento versátil permite. Este evento que conta com a participação de músicos de reconhecimento mundial, como o francês Vincent Beer-demander, o polaco Marcin Dylla e o grupo MiniM Ensemble, de Itália. Além disso, o festival também acolhe o 39º Encontro Regional de Tunas e Orquestras da Madeira, que oferece ao público um panorama da diversidade musical madeirense, apresentando orquestras e tunas locais em conjunto com artistas internacionais. Os bilhetes para o festival estão disponíveis por 15€, proporcionando uma experiência que celebra a música e a tradição de uma forma acessível.

Peça 'Quem Tem Medo do Lobo Mau?'

Já no teatro, a peça 'Quem Tem Medo do Lobo Mau?' traz uma interpretação inovadora da figura clássica do lobo, explorando o tema dos medos que nos acompanham ao longo da vida. Esta produção da Associação GATO, com dramaturgia e encenação de Rodrigo Costa, conta com um elenco talentoso que inclui Sandro Nóbrega, Lícia Agrela, Henriqueta Teixeira, António Garcês, Rosário Antunes, Dorita Serrão e Rui Barata. A peça estará em cena de 22 de Novembro a 6 de Dezembro e convida o público a uma reflexão profunda sobre as raízes dos nossos receios e a forma como eles moldam as nossas histórias e comportamentos. Em vez de apresentar o “Lobo Mau” como uma simples criatura dos contos de fadas, a peça questiona os medos que escolhemos carregar e os papéis que atribuímos a estes medos na nossa vida. Com uma cenografia rica e figurinos criados por Rodrigo Costa, o espetáculo promete uma experiência imersiva e instigante. Os bilhetes estão disponíveis por 10 euros.

Performance 'Emaranhados"'

Encerrando a programação do mês de Novembro, a performance 'Emaranhados' acontece a 23 de Novembro, às 16 horas, no Salão Nobre do TMBD. Esta obra visual, criada por Argenis Nunes e Merícia Lucas da companhia Ahau Marionetas, integra marionetas e vídeoprojeção para explorar temas ambientais, usando materiais recolhidos na orla marítima da Madeira. Através de uma narrativa visual que interliga lixo, animais, humanos e o seu habitat, a performance lança um olhar crítico sobre a crise ambiental e questiona o que estamos a criar para o futuro. 'Emaranhados' ganhou a Bolsa de Criação Artística 2024 na vertente das Artes Performativas e incentiva o público a reflectir sobre a relação do ser humano com o meio ambiente. A entrada é gratuita, mediante inscrição prévia.