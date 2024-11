Militares madeirenses que serviram no Ultramar encontram-se em São Roque

A Igreja Paroquial de São Roque, na cidade do Funchal, foi o destino escolhido para acolher o 79.º Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar.

Depois de o último encontro ter ocorrido na Igreja Paroquial do Porto Santo, a 13 de Outubro, os antigos militares madeirenses rumam agora à capital madeirense.

O 79.º encontro dos homens que serviram no Ultramar terá lugar a 10 de Novembro. Confira o programa:

10h45-Missa na Igreja Paroquial de São Roque;

11h30 - Homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos militares falecidos após o regresso do Ultramar;

12h30 - Cerimónia de homenagem junto do Monumento dedicado aos militares falecidos no Ultramar, que se encontra no jardim de São Martinho, em frente ao RG3;

13 horas - Almoço no restaurante 'A Montanha' que fica localizado em São Gonçalo.

A inscrição para o evento deve ser efectuada até 8 de Novembro através do contacto 968041678.