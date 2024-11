Noites tropicais em Novembro

Estão de regresso as noites tropicais (temperatura mínima do ar não desce dos 20 °C). Apesar de já estarmos no mês de Novembro, a última noite foi tropical em quatro localidades na orla costeira da ilha da Madeira abrangidas pela rede de estações meteorológicas (20) do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) no arquipélago da Madeira (18 na ilha da Madeira, Porto Santo e Selvagens).

Funchal (Observatório registou mínima de 20,0 °C), Santa Cruz (Aeroporto, com mínima de 20,5 °C), Machico (Caniçal/Ponta de São Lourenço com mínima de 20,0 °C) e Porto Moniz (mínima de 20,0 °C) foram os concelhos onde a temperatura do ar manteve-se igual ou superior a 20 °C desde o pôr-do-sol de ontem até ao nascer do sol desta segunda-feira, 4 de Novembro. O mesmo verificou-se na Selvagem Grande (mínima de 20,7 º)

Nesta noite amena, pese embora a chuva registada ao amanhecer, o Porto Moniz registou a temperatura mais alta (22,9 °C, às 05:30). Temperatura acima dos 22 °C foi também registada em Santa Cruz/Aeroporto, Funchal/Lido, Ponta do Sol/Lugar de Baixo (todos com registos até aos 22,3 °C).

Ponta do Sol foi o único concelho com estação meteorológica 'no litoral' – Lugar de Baixo – onde a temperatura mínima baixou dos 20 °C, minutos antes de o nascer do sol.

Na costa Sul da ilha da Madeira as estações meteorológicas instaladas nos concelhos de Câmara de Lobos (Quinta Grande) e da Calheta (Prazeres e Ponta do Pargo) encontram-se em cotas intermédias, e a Ribeira Brava é o único concelho da Região sem cobertura do IPMA.

A temperatura mínima do ar na última noite foi de 6,6 °C e foi sentida no Pico do Areeiro.

É expectável que a Madeira registe mais noites tropicais esta semana.