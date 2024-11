Governo "sem remédio continua a faltar com os medicamentos para os madeirenses"

“Este Governo Regional padece de um problema crónico que é não cumprir com as suas obrigações para com os madeirenses, neste caso concreto no que diz respeito à saúde. É um Governo sem remédio, porque, ele próprio, não é capaz de acautelar o fornecimento da medicação da qual dependem muitos doentes da Região Autónoma da Madeira”. As palavras são da socialista Marta Freitas e são a primeira reacção política à notícia hoje veiculada pelo DIÁRIO que dá conta da falta de 145 medicamentos esta semana no Serviço Regional de Saúde.

Para a deputada do P-M, esta é mais uma das muitas situações de ruptura que têm vindo a ser reportadas ao longo dos últimos anos, "com as autoridades de saúde a continuarem sistematicamente sem implementar soluções que acautelem esta situação, com consequências graves para os utentes que precisam destes fármacos".

Marta Freitas alerta para o facto de, como é noticiado, estarem em causa medicamentos para o tratamento de patologias graves, nomeadamente na área oncológica, mas também, como "o PS chamou à atenção há praticamente duas semanas, para doenças como o HIV, a hepatite C e doenças do foro mental".

É inaceitável e gravíssimo que estas situações continuem a ocorrer repetidamente e, a cada vez, o Serviço de Saúde alegue uma desculpa diferente. Ora é um problema de fornecedores, ora são constrangimentos nos transportes, ora atrasos nos procedimentos contabilísticos”, critica a parlamentar socialista, observando que o problema “ou é do malho, ou do malhadeiro. Marta Freitas, deputada do PS-Madeira

O PS-M lembra que já desde 2014 que têm sido várias as queixas de doentes relativas a faltas de medicamentos e que o partido, no mês passado, "deu entrada na Assembleia Legislativa da Madeira a um pedido de esclarecimentos dirigido ao secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, solicitando toda a documentação e registos da farmácia hospitalar relativos ao planeamento e monitorização do stock de medicamentos, a relação da necessidade de medicamentos identificada pelos profissionais e/ou prescrição médica, bem como a atribuição efetiva de remédios aos utentes nos últimos quatro anos".

Marta Freitas denuncia o facto de o governante continuar em falta com essa informação requerida via Parlamento.