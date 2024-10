Chega-Madeira confirma que "tem já escrita uma moção de censura" ao governo de Albuquerque

O Chega-Madeira veio esta segunda-feira, através de comunicado, expressar o seu "repúdio face à recente cobertura jornalística, promovida por vários meios de comunicação social, acerca de uma suposta recusa da estrutura regional em apresentar uma moção de censura, insinuando um afastamento entre o partido regional e o líder nacional, André Ventura".

O Chega-Madeira considera "esta especulação um evidente aproveitamento político, desenhado para pressionar o partido a seguir uma agenda mediática e a promover uma divisão inexistente entre as estruturas regional e nacional do partido Chega". Por outras palavras, entende que se trata de "mais um ataque ao Chega, que não atingirá o seu fim".

Neste sentido, o Chega-Madeira confirma que "tem já escrita uma moção de censura ao governo de Miguel Albuquerque, a qual será submetida na Assembleia Legislativa da Madeira no momento que o partido decidir mais adequado. Tal será feito segundo uma estratégia interna já definida pelo partido e alicerçada nos valores que defendemos, não sendo guiado pela vontade de agentes terceiros".

Que fique bem claro que a estratégia política do Chega-Madeira nunca será definida por pressões da comunicação social ou por quem a procura manipular para atacar a solidez interna do Chega. Aos que tentam, com estas manobras, culpabilizar o Chega-Madeira pelo facto de Miguel Albuquerque ser ainda presidente do governo, deixamos bem claro que não compactuamos com a aura de suspeitas que se adensam em torno do executivo regional, que estamos atentos à evolução do contexto político madeirense e que sentimos, como já antes expressamos, que os créditos da actual governação estão a chegar ao fim. Miguel Castro, presidente e líder parlamentar do Chega-Madeira

O presidente do Chega-Madeira diz repudiar "as tentativas de interferência externa e todas as falsas narrativas promovidas por forças que tentam arrastar o Chega-Madeira para discussões públicas desonrosas".

Da nossa parte, não terão qualquer resposta a não ser o constante repúdio! Miguel Castro, presidente e líder parlamentar do Chega-Madeira

A concluir, o Chega-Madeira reafirma o seu "total compromisso com André Ventura e com a defesa dos interesses da Madeira".