Ana Carina Sá eleita Miss Castanha 2024

Ana Carina Sá foi eleita Miss Castanha 2024. O concurso decorreu, ontem, no âmbito da Festa da Castanha, que decorre no Curral das Freiras. A jovem destacou-se das restantes nove candidatas, tendo sido a escolhida para levar para casa o galardão.

A vencedora tem 19 anos, mede 1,75 metros e estuda Ciências da Educação.

Veja as fotos do concurso captadas pela empresa SiDE by SiDE:

As participantes tiveram a oportunidade de desfilar em três diferentes categorias de vestuário: roupa casual, uma criação alusiva à castanha, que foi elaborada por cada concorrente, e roupa de gala.

Esta é uma organização da Casa do Povo do Curral das Freiras e do estilista madeirense Tiago Gonçalves.

O concurso provocou uma "enchente" na freguesia.

O evento correu muito bem e as candidatas surpreenderam-nos a todos, tendo superado as expectativas". Tiago Gonçalves

O certame contou igualmente com a apresentação da colecção ‘Atemporal’, da marca Virgílio Sousa, da autoria da renomada e premiada estilista madeirense Sandra Vieira.

Neste dia, actuaram ainda Leonor Oliveira, Tutti-Frutti e João Vinagre.

A festa prossegue, hoje, com várias propostas, entre as quais, o cortejo alegórico alusivo à castanha, pelas 15 horas, com 18 grupos, e o concerto do artista nacional Ruizinho de Penacova, pelas 21 horas.