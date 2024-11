'Gonçalves Zarco' assinala Halloween e Pão-por Deus

No âmbito das actividades intergeracionais e de celebração das festividades, os alunos da turma 6 do 10.º ano do Curso Profissional de Acção Educativa e os alunos da Universidade Sénior Gonçalves Zarco (USGZ) prepararam três actividades de expressão dramática para apresentar aos alunos dos infantários Girassol, Carrocel e Nazaré, tendo estas também sido apresentadas aos alunos do 5.º ano de escolaridade da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco).

"Foram três semanas de ensaios, de memorização, repetições, de algum nervosismo, de muitas risadas e de alguns contratempos. Foram, igualmente, momentos para pôr em prática as competências interculturais distintas", revela a escola.

Os alunos demonstraram capacidades de comunicação intercultural e abertura perante novas experiências e ideias, face a outras sociedades e culturas; manifestaram interesse em conhecer as mesmas e sobre elas realizaram aprendizagens; relacionaram a sua cultura de origem com outras culturas; desenvolveram a criatividade, a autonomia e a cooperação". Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco

"A actividade envolveu 42 alunos e 3 professoras, com destaque para as professoras Rubina Fernandes, que muito tem contribuído para a dinamização de actividades e a divulgação da imagem da escola e cuja missão relativamente aos ensaios ficou à sua responsabilidade; a professora Sónia Fernandes, que colaborou na actividade na escola e a professora Maria do Céu Barcelos, coordenadora da USGZ e que foi a dinamizadora das actividades realizadas. No pré-escolar da Nazaré esteve a acompanhar a professora Helena Amélia Silva", acrescentou.

Revela ainda que, no dia de ontem (31 de Outubro), "os alunos dirigiram-se à Escola da Nazaré e com muita alegria, boa disposição e algum nervosismo pelo meio foram até aos infantários. Era visível o carinho e a doçura com que os alunos mais jovens e os menos jovens olhavam para os meninos dos infantários. Foi uma experiência única, muitos referiram que também já tinham frequentado aqueles infantários. Outros ficaram entusiasmados com a possibilidade de fazer estágio profissional num infantário. Para o sucesso desta atividade contamos igualmente com o apoio dos professores Márcio Faria e Noélia Gomes e demais educadores".

Pelas 11h45, os alunos regressaram à escola para almoçar e regressaram à sala onde a professora de Inglês, Maria do Céu Barcelos, os aguardava para o segundo 'round' do dia. E lá foram os alunos pelas salas dos alunos do 5.º ano de escolaridade que se encontravam na escola.

Num ambiente de enorme euforia, muitas gargalhadas e palmas de incentivo, no final, os alunos ofereceram sempre um saquinho com doces para celebrar o Pão-por-Deus, tal como já haviam feito no turno da manhã nos infantários, felizes pela partilha dos doces e da experiência". Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco

"Finalmente, os alunos seniores e os alunos do 10.º6 regressam à sua sala para confraternizar e saborear o delicioso lanche que a professora Maria do Céu Barcelos lhes tinha preparado, ao qual a professora Paula Reis se associou, completando com os habituais salgadinhos neste tipo de evento", revela ainda a escola.

Apesar de exaustos, os alunos estavam felizes porque reconheceram que o esforço e a dedicação das últimas semanas deu 'frutos'.

E desta forma foi lançada a 'sementinha' e o gosto pelo trabalho em grupo e pela partilha, sendo que estes alunos que este ano letivo iniciaram o seu curso profissional demonstraram que são capazes e que a próxima actividade será ainda mais bem-sucedida". Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco

Após a realização da actividade os jovens e os seniores demonstraram uma grande variedade de emoções e de sentimentos de satisfação, felicidade, empatia, inspiração, diversão, alegria e gratidão.

A propósito, que a USGZ há muito que promove Actividades Intergeracionais com intuito de facilitar a comunicação e a convivência entre as diferentes gerações, e que este vínculo tem permitido à comunidade adquirir e enriquecer com os conhecimentos e as experiências de vida dos menos jovens, encarando a intergeracionalidade como um valioso contributo para o reequilíbrio social e a construção de sociedades mais justas e solidárias". Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco

E conclui: " EBSGZarco e a USGZ caminham lado a lado, partilhando tradições, experiências e conhecimentos num ambiente de mútuo respeito, afecto e enorme dedicação. Parabéns a todos os envolvidos nas actividades do Helloween e do Pão-por-Deus".