Nova agressão na Rua das Fontes deixa um homem ferido

A última madrugada na capital madeirense voltou a registar mais um caso de agressão. Desta feita, tratou-se de um jovem, de 27 anos, que foi agredido pelas 2 horas da manhã, na Rua das Fontes.

Com hematomas no olho, o indivíduo foi socorrido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.