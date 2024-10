Governo remodela postos de informação turística

A Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura lançou na passada quinta-feira um concurso para concepção de uma ideia para remodelação/modernização de oito postos de informação turística localizados nas ilhas da Madeira e Porto Santo, sendo que na sequência deste concurso será depois celebrado por ajuste directo um contrato para a concretização da proposta vencedora.

O procedimento que tem por objecto a selecção de um trabalho de concepção para a remodelação/ modernização tem prevista a atribuição de 500 euros ao vencedor. A proposta tem de ser criada em linha com a imagem da marca Madeira, sendo que a inovação e a interactividade têm o peso maior na escolha, 5O% de ponderação. Dentro desta, a Secretaria valoriza a proposta cuja solução global apresentada “tenho um efeito inovador com a integração de equipamentos e/ou ferramentas digitais para além dos mínimos exigidos”, por um lado, e que integre “uma elevada interacção com o turista”, por outro. Os outros 50% da ponderação estão divididos entre a qualidade estética, adequação ao espaço e coerência com a imagem do destino, que valem no conjunto 40%; e o mérito financeiro do trabalho, que pesa 10% na escolha final.

Na sequência do concurso agora lançado, será como referido depois entregue por ajuste directo um contrato de prestação de serviços destinado a adquirir o projecto que concretize e desenvolva o trabalho de concepção seleccionado, a fim de o implementar e executar, deixa claro a Secretaria. Nesta segunda fase o Governo prevê gastar 39.500 euros, a que acresce o valor do IVA.

As propostas referentes à fase criativa podem ser entregues até ao final do dia 14 de Novembro. Já a concretização da obra tem um prazo de execução de 60 dias, a contar da celebração do contrato, “não podendo, em qualquer circunstância, ultrapassar a data limite de 2025/06/30”, frisa o documento.

Estão previstas intervenções no Posto de Informação Turística situado na Avenida Arriaga; no Posto de Informação Turística localizado na Estrada Monumental; no Posto de Informação Turística no Porto Moniz; no Posto de Informação Turística na Ribeira Brava (localizado no Forte de São Bento); no Posto de Informação Turística em Santana (criado na Casa de Santana junto ao edifício da Câmara); no Posto de Informação Turística no Aeroporto Internacional da Madeira; no Posto de Informação Turística da Ponta do Sol (que se situa no Centro Cultural John Dos Passos); e no Posto de Informação Turística do Porto Santo (no Centro de Artesanato, na Vila Baleira).