145 medicamentos em falta. Serviço Regional de Saúde continua com ruptura de fármacos, situação que tem vindo a preocupar utentes, incluindo da área oncológica. SESARAM justifica falhas com atrasos nos procedimentos contabilísticos e problemas nos fornecedores. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 12.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Preço do mergulho quase duplica. Aumento nas taxas cobradas pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza não agrada a empresas, que queriam ter sido ouvidas.

Rafaela Fernandes vai ser testemunha no processo ‘Ab Initio’. O pedido de autorização para ser ouvida nessa condição já está na ALM e, em breve, deverá ser votado em plenário.

Fique também a saber que Bruno Gonçalves, o mais jovem deputado português no Parlamento Europeu, é candidato a líder da JS e vai estar amanhã na Madeira. “Conto com os jovens madeirenses”.

Por fim, Lei de Finanças Regionais “vai ser mudada”. Tema será uma das prioridades na cimeira intergovernamental agendada para os Açores * Madeira “não será contemplada” pelas verbas do Fundo de Coesão de apoio aos prejuízos dos fogos.

