Elite mundial dos cocktails reúne-se na Madeira

O Concurso Mundial de Cocktails ‘Classic & Flairbartending’ realiza-se hoje, a partir das 10 horas, no Savoy Palace, no Funchal.

Esta inicativa tem carácter anual e é da responsabilidade da Associação Internacional de Bartenders, que, todos os anos, escolhe um local diferente para a sua concretização. Este ano, recaiu na Região Autónoma da Madeira.

Assim, a Madeira conta com a participação de representantes de 70 países situados nos cinco continentes, que competem nas modalidades de 'classic & flairbartending'.

Confira a programação do concurso:

10h00 às 11h15 - Preliminar SPARKLING cocktails

11h15 às 12h30 - Preliminar BEFORE DINNER cocktails

13h30 às 15h00 - Preliminar AFTER DINNER cocktails

16h00 às 16h30 - Preliminar LONG DRINK cocktails

16h30 às 18h00 - Preliminar ORIENTAL FUSION cocktails

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 às 20h30 - 7.ª Etapa do Atlântico Padel Tour, na Quinta do Padel;

- 10h30 - PAN Madeira apresenta diploma de Revisão do Estatuto do Provedor do Animal, que foi entregue na ALRAM, na sede do partido;

- 16h00 - Comemoração do Pão por Deus com o PLAZA Madeira a ser palco de histórias, música, teatro, tradição e muita animação, através da iniciativa, intitulada ‘Fruta, Doçura ou Travessura’

- 16h00 - CAB - Santo André, da Proliga em basquetebol masculino, no Pavilhão do CAB;

- 16h00 - Francisco Franco - Académico FC, da I Divisão nacional de basquetebol feminino, Pavilhão da Francisco Franco;

- 20h00 - 2º Festival do Petisco em Água de Pena, junto à Igreja de Água de Pena;

CURIOSIDADES:

- Dia de Todos-os-Santos, Dia da Liga Portuguesa de Luta Contra o Cancro e Dia Mundial do Veganismo

- Este é o tricentésimo sexto dia do ano. Faltam 60 dias para o final de 2024

EFEMÉRIDES:

1509 - Apresentação dos frescos de Miguel Ângelo, na Capela Sistina, às autoridades de Roma.

1604 - Estreia de "Otelo", de Shakespeare, no Whitehall Palace, em Londres.

1755 - Pouco antes da dez da manhã, um sismo, seguido de um maremoto, destrói grande parte de Lisboa. A cidade perde um terço dos habitantes.

1897 - É fundado o clube italiano Juventus.

1913 - Fundação do Clube de Futebol União - primeiro com a designação de União Futebol Clube e posteriormente com o nome que ainda hoje ostenta: Clube de Futebol União.

1945 - II Guerra Mundial. As autoridades britânicas admitem a probabilidade de suicídio do dirigente nazi Adolfo Hitler, pelos indícios no "bunker" de Berlim.

1952 - Os Estados Unidos testam a primeira bomba de hidrogénio nas Ilhas Marshall.

1962 - Início do Boletim Meteorológico na RTP.

1964 - Voo inaugural da TAP para Cabo Verde, quando o Sal é incluído como escala na Linha de Lourenço Marques, atual Maputo, Moçambique.

1993 - Entra em vigor o Tratado de Maastricht, aprovado e ratificado a 11 de dezembro de 1991 pelos Estados da CEE, que passa a designar-se União Europeia.

1995 - O Congresso Nacional Africano (ANC) de Nelson Mandela vence as primeiras eleições autárquicas multirraciais na África do Sul.

2003 - A Casa Real de Espanha anuncia o noivado do príncipe das Astúrias, Felipe de Bourbon, com a jornalista Letizia Ortiz Rocasolano.

- Luís Filipe Vieira é eleito 33.º presidente do Benfica.

2011 - Portugal e a Venezuela assinam 13 novos acordos de cooperação em matérias como saúde, energia elétrica, pecuária, indústria agroalimentar, venda de computadores Magalhães e na área naval. A cerimónia é presidida, em Caracas, na Venezuela, pelos ministros dos negócios estrangeiros da Venezuela, Nicolau Maduro, e de Portugal, Paulo Portas.

- O norte-americano Garrett McNamara surfa, na praia do Norte, na Nazaré, uma onda com 78 pés (23,77 metros) e entra para o livro do Guinness.

2013 - A maioria parlamentar aprova na Assembleia da República, com o voto contra da oposição, o regime de convergência de pensões proposto pelo Governo e que aplica um corte de 10% em todas as pensões a partir dos 600 euros, o segundo Orçamento Retificativo para 2013 e a proposta de Orçamento do Estado 2014.

2014 - O luxemburguês Jean-Claude Juncker assume funções como presidente da Comissão Europeia, até 2019, à frente de um colégio que integra o português Carlos Moedas, como comissário europeu da Investigação, Ciência e Inovação.

2015 - O tenista João Sousa vence o torneio de Valência, conseguindo o segundo triunfo no circuito ATP.

2018 - A Assembleia-Geral das Nações Unidas adota uma resolução, quase por unanimidade, que pede o levantamento do embargo norte-americano a Cuba, em vigor desde 1962.

2019 - A francesa Christine Lagarde, ex-diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, assume funções como presidente do Banco Central Europeu.

2020 -- Morre, aos 76 anos, Mário Dias, antigo vice-presidente do Benfica, impulsionador do novo estádio da Luz.

