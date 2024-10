Machico-Funchal irá decidir os novos campeões do Mundo de Canoagem de Mar

Após o sucesso das últimas edições do evento o Madeira Ocean, a Associação de Canoagem da Madeira, prepara-se para organizar pela primeira vez na história da Região, o Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar, assim como e em simultaneamente a Taça de Portugal de Canoagem de Mar e o Campeonato Nacional de Esperanças de Mar.

O evento internacional arrancou no passado domingo com a habitual prova no Seixal, o Madeira Surfski Livesaving, mas será esta sexta-feira e sábado que está reservado os grandes momentos, ou seja, as provas onde irão ser consagrados os novos campeões do Mundo.

A organização divulgou hoje os horários bem como o percurso que irá acolher as grandes estrelas mundiais da modalidade.

Assim sendo Machico e Funchal foram as cidades escolhidas para receber a competição, num percurso de cerca de 20 quilómetros e com a primeira jornada a estar agendada para sexta-feira, com a partida, pelas 14 horas do Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar na categoria SS1.

Já no sábado e também pelas 14 horas dar-se-á a largada para o Mundial de SS2 e OC6.

Em ambos os dias, a cerimónia de entrega de prémios aos novos campeões do Mundo irá acontecer pelas 18 horas no Centro Náutico de São Lázaro.

De referir que em ambos os dias irá se realizar a Taça de Portugal de canoagem.

Quanto ao Campeonato Nacional de Esperanças Mar realiza-se no domingo na baía do Funchal

Um evento desta envergadura, com a presença de cerca de 500 atletas, além de treinadores, dirigentes e staff, exige um esforço de todos nós, pois será um evento com uma forte divulgação nacional e internacional, pelo que será um excelente veículo de promoção da modalidade e da Região Autónoma da Madeira.