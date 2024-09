CDS apresenta voto de congratulação a María Corina Machado

OCDS/PP apresenta, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de congratulação 'A María Corina Machado pela distinção com o Prémio Václav Havel de Direitos Humanos, atribuído pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa'.

"O último dia do mês de setembro fica marcado pela distinção de María Corina Machado, líder da oposição venezuelana, com o prémio Václav Havel do Conselho da Europa", começa por referir o partido através de uma nota de imprensa.

"María Corina Machado, aquela que foi o principal rosto da oposição ao regime de Maduro nas últimas eleições, mesmo não sendo a candidata oficial, torna-se assim na primeira latino-americana a receber um prémio que reconhece acções em defesa dos direitos humanos. Tal feito denota que a luta de Corina Machado pela causa da liberdade é cada vez mais reconhecida e, apesar da galardoada estar escondida desde a contestada reeleição do presidente Nicolas Maduro, continua a lutar ao lado da população venezuelana", acrescenta.

O CDS "congratula María Corina Machado por esta eleição e pela sua contínua luta pela Venezuela e pela liberdade que se têm refletido no seu maior desafio pessoal".