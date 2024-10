Fim da publicidade "significa perda de relevância da RTP", avisa Nicolau Santos

O presidente da RTP afirmou hoje que o fim da publicidade "significa perda de relevância" da empresa e recordou que esta muitas vezes serviu de estabilizador do mercado publicitário.

Nicolau Santos falava na conferência "O Futuro dos Media", organizada pela Impresa, Media Capital, Medialivre, Público e Renascença, que está a decorrer no Pestana Palace, em Lisboa.

Questionado sobre se está preocupado com a sustentabilidade financeira da RTP, com o fim da publicidade comercial em 2027, Nicolau Santos afirmou: "Claro que preocupa".

"Só para terem uma ideia, temos um plano de investimento de cerca de 17 milhões de euros de modernização nos dois próximos anos, para o plano de saídas voluntárias, se atingir este valor, são 20 milhões de euros e (...) serão sete milhões de euros para menos dois minutos de publicidade", elencou.

Ou seja, "neste momento temos 27 milhões que precisamos de tapar com financiamento bancário, com outro tipo de apoios", prosseguiu Nicolau Santos, que reiterou a necessidade de as empresas de media se entenderem e trabalharem em conjunto, porque não é a RTP que ameaça os privados, mas antes a grandes plataformas internacionais.

"Os operadores privados sabem muito bem que a RTP muitas vezes tem servido de estabilizador no mercado publicitário", sublinhou.

E advertiu: "A saída da RTP do mercado publicitário também significa uma perda de relevância da RTP", independentemente de se conseguir a solvabilidade e ter um serviço público "mais fraco" é ter também "uma democracia mais fraca".

Na sua intervenção, Nicolau Santos disse ainda que esperava "um pouco mais de caridade para a RTP" da parte do presidente executivo (CEO) da Impresa, Francisco Pedro Balsemão, quando foi abordado se a saída do mercado publicitário era só para o canal RTP1 ou também para o digital.

Nicolau Santos apontou a Francisco Pedro Balsemão que "sem a Google e o Facebook, a publicidade no digital em Portugal vale 176 milhões de euros".

"Quanto é que a RTP tem destes 176 milhões? 1,3 milhões! Não venham dizer que é isto que afeta os privados no setor digital", rematou.

A RTP vai ficar sem publicidade em 2027, com um impacto na redução de receita anual nos próximos três anos de aproximadamente 6,6 milhões de euros, segundo o plano para os media a que a Lusa teve acesso.

O fim da publicidade da RTP, que será um processo gradual, é uma das 30 medidas do Plano de Ação para a Comunicação Social que será apresentado hoje pelo ministro da tutela, Pedro Duarte, e uma das quatro relativas à empresa.

"Os canais de televisão da RTP deverão gradualmente, durante os próximos três anos, eliminar a publicidade comercial das suas grelhas". Paralelamente, a redução do tempo dedicado à publicidade comercial deverá ser compensada com espaços de promoção e eventos culturais, de acordo com o plano.