Procissão do Senhor dos Milagres sai hoje à rua em Machico

A maior festa religiosa de Machico celebra-se nos dias 8 e 9 de Outubro. O ponto alto acontece esta noite.

A veneração ao Senhor dos Milagres, encetada após a terrível aluvião de 9 de Outubro de 1803, passou a ser anualmente assinalada pelas festividades conhecidas como a Festa do Senhor dos Milagres.

Estas festividades bem como a veneração ao Senhor dos Milagres, onde se inclui uma das principais procissões de fé de toda a Região, atrai anualmente fiéis e romeiros provenientes de toda a Ilha.

Nesta procissão, que se realiza na noite de 8 de Outubro, a imagem do Senhor dos Milagres é levada num andor, dentro de uma barca, para a igreja matriz, acompanhada pelos pescadores com os archotes (com a indumentária de calça escura e camisa branca), permanecendo até o dia seguinte, dia da aluvião, que após a missa regressa em procissão à sua capela.

Neste dia, os crentes agradecem “ao Senhor as benesses a ele solicitadas ao longo do ano”, fazendo “cumprimento das promessas feitas ao Senhor dos Milagres em horas tristes de dor e de desventura”. Para tal, levam consigo ex-votos e círios a simbolizar o pagamento das promessas feitas em ocasiões de maior aflição e apuro. Outros sentem a necessidade de exteriorizar a sua fé, muitas vezes descalços, numa preocupação suplementar de devoção.

De maneira “a sobressair a imponência dos archotes e das velas, bem como todo o ambiente de esplendor e de fé colectiva, a iluminação pública é apagada no momento da procissão”, onde apenas “brilham as chamas dos círios” e dos archotes.

A procissão está marcada para as 20h00. A entrega dos archotes aos homens/ pescadores acontece pelas 19h30, junto à capela na Banda d'Além. A Banda Municipal de Machico actua pelas 19h45.

O cortejo religioso irá percorrer o seguinte trajecto: Rua dos Milagres, Rua da Árvore, Rua da Amargura, Alameda, Rua do Ribeirinho, Rua da Estacada, Rua General António Teixeira de Aguiar, terminando na Igreja Matriz.

Na procissão participa o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues. No final será celebrada uma missa, presidida pelo Bispo do Funchal D. Nuno Brás.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h00 A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária. Entre outras propostas, será apreciado na generalidade um projecto de resolução, da autoria do CDS/PP, intitulado “Recomenda ao Estado o recurso ao Fundo de Solidariedade da União Europeia para fazer face aos prejuízos dos incêndios de Agosto de 2024”.

14h30 Reunião da 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Finanças.

15h00 Reunião da 7.ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude.

16h00 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita as obras de reposição das condições mínimas de segurança e operacionalidade da ER 211 na sequência do temporal de 25 de Dezembro de 2020, nas freguesia da Ponta Delgada e da Boaventura.

17h00 A CDU realiza uma iniciativa política "para defender a redução do preço dos passes sociais", que terá lugar na Avenida do Mar, na zona das paragens de autocarro junto à Empresa de Electricidade da Madeira.

18h30 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, no Savoy Palace, a exposição que integra a Conferência MEO Empresas Techtrends 2024 – A Visão da Tecnologia para a Madeira. Trata-se da terceira edição do evento promovido pela MEO Empresas na Madeira, sob o mote ‘A Visão da Tecnologia para a Madeira’. O evento contará também com a presença da CEO da Altice Portugal, Ana Figueiredo.

JUSTIÇA

Manhã e tarde Sessão de Julgamento de alegada rede de tráfico de droga na Região e branqueamento de capitais (25 arguidos), no Palácio da Justiça, no Funchal.

CULTURA

Encerramento da exposição 'O Cão do Dragoal' de Nuno Henrique, no Museu Henrique e Francisco Franco.

DESPORTO

11h00 Apresentação pública do 'Madeira Island SUP Challenge', no Centro Náutico de São Lazaro, no Funchal.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 8 de Outubro:



1891 - É criado o primeiro hospital veterinário em Lisboa.

1910 - São promulgados os decretos que põem fim aos domínios das ordens religiosas em Portugal, no âmbito da consagração do Estado laico.

1912 - I Guerra dos Balcãs. Montenegro, Bulgária, Sérvia e Grécia unem-se contra a Turquia.

1927 - Nasce o imunologista britânico de origem argentina César Milstein, Prémio Nobel da Medicina em 1984, pelo trabalho no desenvolvimento de anticorpos monoclonais.

- Morre, aos 41 anos, o escritor argentino Ricardo Güiraldes, autor de "Dom Segundo Sombra" e "Contos de Morte e Sangue".

1939 - II Guerra Mundial. Adolf Hitler promulga a anexação da Polónia.

1945 - É criado o Movimento de Unidade Democrática, na assembleia do Centro Republicano Almirante Reis, em Lisboa.

1949 - Tentativa de golpe contra a ditadura do Estado Novo, liderada pelo almirante José Mendes Cabeçadas.

1961 - O futebolista Eusébio estreia-se na seleção portuguesa e marca um golo no jogo com o Luxemburgo a contar para a eliminatória do Campeonato do Mundo de 1962.1965 - Golpe de estado na Indonésia. O general Suharto toma o poder.

1967 - O guerrilheiro Ernesto "Che" Guevara é capturado na Bolívia. Foi um dos ideólogos e comandantes que lideraram a Revolução Cubana (1953-1959), que levou a um novo regime político em Cuba.

1970 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor russo Alexander Solzhenitsyn, autor de "O Arquipélago de Gulag".

1972 - Henry Kissinger, secretário de Estado dos Estados Unidos, e Le Duc Tho, do Vietname do Norte, chegam a acordo sobre o fim dos combates, nas conversações de Paris.

1973 - Na Grécia, toma posse o primeiro executivo civil desde o golpe de estado de 1967.

1984 - Maria Branca dos Santos, mais conhecida por D. Branca, é detida sob a acusação de burla.

1985 - Francisco Lucas Pires demite-se da presidência da Comissão Política do CDS, que ocupava desde 1983, pelos fracos resultados nas eleições de 6 de Outubro.

1987 - Morre, aos 68 anos, o escritor britânico Roger Lancelyn Gren, autor de "Rei Artur e os Cavaleiros da Távola Redonda" e "Robin Hood".

1990 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído aos norte-americanos Joseph E. Murray e E. Donnall Thomas.

1991- A Croácia e a Eslovénia desfrutam do primeiro dia de independência face ao resto da Jugoslávia. As duas repúblicas declararam a independência a 25 de Junho, mas concordaram em julho numa moratória de três meses quanto à separação, correspondendo aos esforços de paz da Comunidade Europeia. O prazo limite expirou à meia-noite e nenhuma das repúblicas hesitou em reclamar a total independência.

1992 - O escritor português Vergílio Ferreira recebe o Prémio Camões, atribuído por um júri luso-brasileiro.

- Morre, com 78 anos, o estadista alemão Willy Brandt, presidente da Internacional Socialista, antigo chanceler alemão e resistente ao regime nazi. O Prémio Nobel da Paz em 1971 premeia o esforço de aproximação levado a cabo entre os dois blocos antagónicos.

1993 - A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) numa resolução aprovada na sede da ONU, em Nova Iorque, Estados Unidos, em resposta a um pedido feito pelo secretário-geral do Congresso Nacional Africano, Nelson Mandela, levanta as sanções económicas à África do Sul, mas decide manter o embargo petrolífero acordado em 1986 até à entrada em funções do Conselho Executivo de Transição.

1997 - Começa, em França, o julgamento do ex-ministro Maurice Papon, acusado de colaboracionismo durante a ocupação nazi (1940-1944).

1998 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor português José Saramago, autor de "Memorial do Convento".

1999 - Milhares de pessoas assistem ao funeral da fadista Amália Rodrigues, no cemitério dos Prazeres, em Lisboa.

2001 - Começam as operações de resgate do submarino nuclear russo Kursk, naufragado a 12 de agosto de 2000.

2003 - O Prémio Nobel da Química é atribuído aos norte-americanos Peter Agre e Roderick Mackinnon, que descobriram de que forma os sais (iões) e a água são transportados para dentro e fora das células do corpo.

- O Prémio Nobel da Economia é atribuído ao norte-americano Robert F. Engle e ao britânico Clive W. J. Granger, pela análise estatística de séries temporais.

2004 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído, pela primeira vez, a uma mulher africana, a ecologista queniana Wangari Maathai.

- O sorteio do Euromilhões passa a integrar as apostas realizadas em Portugal através da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

- Morre, aos 74 anos, Jacques Derrida, filósofo francês nascido na Argélia, fundador do Colégio Internacional de Filosofia, que presidiu até 1985.

2005 - Um terramoto no Paquistão, com a magnitude de 7,6 graus na escala de Richter, causa mais de 30 mil mortos.2006 - Eleições autárquicas na Bélgica comprovam subida da extrema-direita.

2007 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído aos norte-americanos Mario Capecchi e Oliver Smithies, bem como ao britânico Martin Evans, pelos seus trabalhos em genética.

2008 - O governo britânico anuncia um plano de apoio ao sistema bancário do país equivalente a uma nacionalização parcial. O plano passa por uma linha de crédito de 200 mil milhões de libras (260 mil milhões de euros) e uma injeção de capital que poderá ir até 50 mil milhões de libras (65 mil milhões de euros) em vários bancos.

- O Prémio Nobel da Química é atribuído ao japonês Osamu Shimomura e aos norte-americanos Martin Chalfie e Roger Tsien, pela descoberta e desenvolvimento da proteína fluorescente verde.

2009 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído à romancista alemã de origem romena Herta Muller, autora de "O Homem é Um Grande Faisão sobre a Terra".

2010 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao dissidente chinês Liu Xiaobo, pela "sua longa e pacífica luta por direitos humanos fundamentais na China".

2011 - O motard Hélder Rodrigues torna-se, aos 32 anos, o primeiro português a sagrar-se campeão mundial de todo-o-terreno em motos, 19 anos depois de ter iniciado a sua carreira desportiva.

- Morre, aos 85 anos, o Padre Luís Archer, antigo presidente do Conselho de Ética para as Ciências da Vida e especialista em genética.

2012 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído ao britânico John B. Gurdon e à japonesa Shinya Yamanaka, "pela descoberta de que as células maduras podem ser reprogramadas para se tornarem pluripotentes".

- Os ministros das Finanças da zona euro aprovam, no Luxemburgo, o desembolso de uma nova tranche da ajuda a Portugal, assim como a extensão, por um ano, do prazo para correção do défice.

- Morre, aos 80 anos, Nuno Grande, fundador do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar.

2013 - O Prémio Nobel da Física é atribuído ao belga François Englert e ao britânico Peter Higgs, pelo trabalho sobre o Busão de Higgs, uma partícula considerada elementar.

- Morre, com 56 anos, Philipe Chevron, guitarrista do grupo irlandês de música "folk" The Pogues.

- Morre Carlos Morgado, antigo médico pessoal de Jonas Savimbi, líder histórico da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).

2014 - Morre o primeiro doente de Ébola diagnosticado fora de África, um liberiano internado no estado norte-americano do Texas.

- O Prémio Nobel de Química é atribuído aos norte-americanos Eric Betzig e William Moerner e ao alemão Stefan Hell, por melhorias na utilização do microscópio.

2015 - O ex-ministro socialista Armando Vara, arguido na "Operação Marquês", deixa de estar em prisão domiciliária com pulseira eletrónica, ficando em liberdade provisória mediante pagamento de uma caução.

- O presidente da FIFA, Joseph Blatter, e o presidente da UEFA, Michel Platini, são suspensos provisoriamente por 90 dias pelo Comité de Ética do organismo que rege o futebol mundial.

- O Tribunal Constitucional considera inconstitucional que os membros do Governo celebrem acordos coletivos de entidade empregadora pública nas autarquias, por tal configurar uma violação do princípio da autonomia do poder local.

2017 - Morre, aos 87 anos, o ator Jean Rochefort, um dos rostos mais conhecidos do cinema francês.

2019 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, indigita o secretário-geral do PS, António Costa, como primeiro-ministro, após ouvir os dez partidos que conseguiram representação parlamentar nas eleições do dia 06.

- O líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, é nomeado presidente do XIII Governo Regional, no mesmo dia em que assina com o CDS um acordo para a formação de um executivo de coligação.

- Morre, aos 74 anos, Avelino Ferreira Torres, ex-presidente da Câmara de Marco de Canaveses.

2020 - Morre, aos 89 anos, Fernando Alberto Ribeiro da Silva, advogado e político, dirigente do PSD, antigo governador civil de Braga.

- O Prémio Nobel da Literatura é atribuído à escritora norte-americana Louise Gluck.

2021 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído aos jornalistas Maria Ressa, da Filipinas, e Dmitry Muratov, da Rússia, pela defesa da liberdade de imprensa e de expressão.

2022 - A ponte que liga a Rússia continental com a península da Crimeia, ponto de acesso chave que a Rússia construiu depois de ter ocupado e anexado a Crimeia da Ucrânia, em 2014, em violação do direito internacional, é alvo de uma explosão que obriga ao corte da circulação rodoviária.

2023 - Portugal conquista a primeira vitória de sempre num Campeonato do Mundo de râguebi, ao vencer as Fiji por 24-23, em Toulouse, França.

- O atleta queniano Kelvin Kiptum bate o recorde do mundo da maratona, ao vencer a maratona de Chicago, Estados Unidos, em 2:00.35 horas, menos 34 segundos do que a anterior melhor marca.

- Morre, aos 85 anos, Manuel Figueira, artista plástico cabo-verdiano, fundador do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design.

PENSAMENTO DO DIA

Deus é o silêncio do universo e o Homem é o grito que dá sentido a esse silêncio José Saramago (1922), escritor português, Nobel da Literatura

Este é o ducentésimo octogésimo segundo dia do ano. Faltam 84 dias para o termo de 2024.