Praias dos Reis Magos e das Palmeiras com nadador-salvador este fim-de-semana

Tendo em conta as previsões de tempo quente para este fim-de-semana, a Câmara Municipal de Santa Cruz, em colaboração com o SANAS Madeira, decidiu garantir a presença de um nadador-salvador na praia dos Reis Magos, no Caniço, e na Praia das Palmeiras, em Santa Cruz.

"Esta medida foi tomada devido à previsão de tempo quente, que é bem propício ao aumento de banhistas fora da época balnear, garantindo assim a segurança de todos os que desejam desfrutar dessas zonas balneares", explica a autarquia em nota à imprensa.

A Câmara Municipal reforça que este é um compromisso conjunto entre a autarquia e o SANAS Madeira, que "reforça o empenho em garantir a segurança dos cidadãos e promover o lazer de forma responsável".