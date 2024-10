Portugal arranca estágio com Gonçalo Inácio em dúvida

Portugal começa hoje, na Cidade do Futebol, em Oeiras, a preparar o encontro de sábado na Polónia, para a Liga das Nações de futebol, com Gonçalo Inácio em dúvida, nas estreias absolutas de Ricardo Velho e Samuel Costa.

A seleção portuguesa, liderada pelo técnico espanhol Roberto Martínez, tem uma sessão agendada para as 18:00, com os primeiros minutos abertos à comunicação social. Antes, às 17:00, no mesmo local, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

Na última sexta-feira, dia em que foi divulgada a lista de convocados, Martínez confessou que Gonçalo Inácio, central do Sporting, foi chamado à condição e que iria ser avaliado pelo departamento médico da Federação Portuguesa de Futebol para perceber se está fisicamente apto para o jogo com os polacos e também com a Escócia.

O guarda-redes Ricardo Velho, o primeiro jogador da história do Farense a ser chamado para a principal seleção lusa, e Samuel Costa, do Maiorca, são os estreantes, num grupo que conta com os regressos de João Cancelo, Otávio e Francisco Conceição e com a continuidade de Renato Veiga e Trincão.

A formação das 'quinas' joga com a Polónia no sábado, num embate marcado para Varsóvia, e, três dias depois, em 15 de outubro, defronta a Escócia, em Glasgow, em encontros da terceira e quarta jornadas do Grupo A1 da Liga das Nações. Os jogos são às 19:45 (horas de Lisboa).

Depois de duas jornadas, Portugal, que venceu por 2-1 na receção a Croácia e Escócia, lidera isolado o agrupamento, com seis pontos, contra três de croatas e Polónia e nenhum dos escoceses.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final.

Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes.

Lista dos 26 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Betis Sevilha, Esp) e Ricardo Velho (Farense).

- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Al-Hilal, Ara), Rúben Dias (Manchester City, Ing), António Silva (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra), Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing) e Renato Veiga (Chelsea, Ing).

- Médios: João Palhinha (Bayern Munique, Ale), João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Rúben Neves (Al-Hilal, Ara), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Samuel Costa (Maiorca, Esp) e Otávio (Al Nassr, Ara).

- Avançados: Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara), João Félix (Chelsea, Ing), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Francisco Trincão (Sporting) e Francisco Conceição (FC Porto).