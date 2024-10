Sistema informático do SESARAM normalizado ao fim da tarde

Depois de uma manhã atribulada, com o sistema informático do Serviço de Saúde da Região (SESARAM) a não facilitar no atendimento dos utentes/doentes, aquela empresa pública garantia, ao final da tarde, que, naquele momento (18h15), não existia "qualquer situação anómala, ao nível do sistema informático".

O SESARAM não esclareceu, contudo, se durante o dia a situação esteve ou não complicada, como relataram ao DIÁRIO alguns profissionais de saúde, dando conta de constrangimentos em diversos serviços, como a Consulta Externa do Hospital Dr. Nélio Mendonça, o Serviço de Urgência ou até mesmo o laboratório.

O problema não é novo e tem sido até bastante recorrente, conforme garantem algums profissionais que diariamente dependem do Sistema Electrónico de Informação de Saúde da Região Autónoma da Madeira, mais conhecido por Atrium, para melhor prestar cuidados de saúde a quem deles precisa.

O SESARAM confirmou, ainda assim, que "estão em curso trabalhos técnicos que decorrem da normal actividade do serviço, nomeadamente a necessidade de serem efectuadas actualizações e operações de manutenção de sistemas", argumentando que, funcionando ininterruptamente 24 horas por dia, todos os dias do ano, não é possível levar a cabo essas tarefas sem que os serviços estejam em funcionamento.

"Ainda assim, para prevenir maiores constrangimentos no serviço e junto dos utentes, sempre que há previsão de qualquer período de indisponibilidade decorrente de intervenções técnicas, é acautelado o envio atempado de avisos à Administração e às Direcções Técnicas", medida que, pelos vistos, não tem permitido amenizar os impactos.

Acrescenta àquela empresa pública que "os trabalhos são executados quando necessário, com observância do menor impacto possível nos serviços clínicos, sendo realizados pelo profissional de prevenção com a maior brevidade. Tratam-se, no entanto, de situações específicas e que são escaladas para especialistas quando necessário".