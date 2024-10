Protocolo com 6 anos força doentes a pagar remédios

Perante a ruptura do ‘stock’ de alguns medicamentos, SESARAM resolveu activar acordo antigo com as farmácias comunitárias para estas disponibilizarem os fármacos de forma gratuita. Entidades não reconhecem validade ao documento de 2018 e cobram aos utentes, mas Saúde garante que procedimento se mantém válido. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 8 de Outubro.

"Empresa madeirense deixa fugir indemnização milionária da Apple" é outro dos assuntos que merece destaque na primeira página de hoje do nosso matutino.

Na Política: “Apoiantes de Cafôfo desvalorizam hipótese de eleições primárias”. Líder do PS-M não tece comentários à proposta incluída no manifesto ‘Sempre com a Madeira’, encabeçado por Carlos Pereira.

"Fogo acelera degradação de obra que custou 1 milhão" é o tema da rubrica semanal 'No Rasto De...', que dá conta que agravou-se o estado do Caminho Real de ligação entre a Ponta do Sol e São Vicente. Ainda sobre o mesmo tópico, Governo Regional reserva 10,2 milhões de euros para recuperar estradas nos próximos 3 anos.

Saiba ainda que há “Chuva e vento forte a caminho da Madeira”.



