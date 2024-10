'A Psicologia e o Futuro' decorre em Outubro no Centro de Congressos do Funchal

A Delegação Regional da Madeira (DRM) da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) vai realizar, a 17 e 18 de outubro, o III Congresso dos Psicólogos da Madeira, sob o tema “A Psicologia e o Futuro”. Um evento que conta com a presença do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, na sessão de abertura, às 9h30, onde estará ainda o Bastonário da OPP, Francisco Miranda Rodrigues, e o presidente da DRM, Renato Gomes Carvalho, refere nota à imprensa.

A psicóloga Marta Crawford vai falar sobre “Sexualidade e relações interpessoais: identidade, conexão e intimidade” no primeiro dia às 16h45. Antes, pelas 11h30, José H. Ornelas trata “Uma visão Integrada da Saúde Mental em contexto comunitário”.

Às 14h00 será debatido o “Envelhecimento e Longevidade: o papel dos Psicólogos” e pelas 14h45 o tema será “Do Divã para o ecrã: perspectivas sobre o futuro da intervenção psicológica”, numa altura em que muitas consultas são agora realizadas online. A Inteligência Artificial vai marcar presença neste evento com a conversa “Pensar a Psicologia num mundo de Inteligência Artificial generativa”.

No dia 18 serão abordados a “Psicologia na comunidade: contribuições e impactos na coesão social”, “O que (não) mudou no tratamento das adições?” e a “Psicologia do desporto no alto rendimento: intervenção psicológica no treino desportivo”.

“Não consigo dormir bem - O papel do psicólogo na promoção do sono de qualidade” será outro dos temas do dia, no qual se vai ouvir ainda Jaime Ferreira da Silva e Paulo Manica falar sobre “O futuro do trabalho e a Psicologia: oportunidades e desafios”.

“A polarização e o extremismo”, “psicoterapia: método ou profissão”, os comportamentos violentos, “que desafios para a geração mais qualificada de sempre” e “que psicologia para o futuro e que futuro para a psicologia?” vão também ser abordados no III Congresso de Psicólogos da Madeira. Um evento que conta com 36 oradores e para o qual já estão inscritos 300 psicólogos.