Marionetes invadem Funchal de 10 a 12 de Outubro

Está de regresso ao Funchal mais uma edição do MARIOFA: Festival de Marionetas e Outras Formas Animadas, que vai decorrer entre os dias 10 e 12 de Outubro. O programa conta com 18 espetáculos, uma exposição e duas oficinas, pensadas para um público infantojuvenil e familiar.

Na apresentação deste evento, a presidente da Câmara Municipal do Funchal quis destacar que o seu executivo está a investir nas pessoas que integram os bairros sociais da autarquia, com projetos inclusivos que procuram envolver e motivar residentes, combatendo o isolamento e a exclusão social.

O festival vai contar com mais de 20 artistas. O grande destaque vai para a MARIOFADA, uma arruada de marionetas e formas animadas, envolvendo mais de 100 participantes, entre os quais crianças e jovens do Bairro do Palheiro Ferreiro, que percorrerão a Av. do Mar, entre o Jardim do Almirante Reis e a Praça do Povo.

Ano após ano, o MARIOFA reúne profissionais e amadores das marionetas e formas animadas, “oferecendo-lhes uma plataforma única de intercâmbio e desenvolvimento criativo”. Cristina Pedra indicou que a autarquia tem aumentado gradualmente o financiamento a este projecto, sendo que no último ano o apoio teve um aumento de 4%, recebendo da autarquia 13.000 euros.

"O Festival MARIOFA nasceu com a Nuvem Aquarela e com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, e que ao longo das várias edições tem sabido agregar cada vez mais parceiros, como é o caso do Governo Regional, Ahau Marionetas, Associação Olho.te, Sociohabita Funchal, o Teatro Experimental da Camacha, a Associação de Teatro Amador do Livramento, a Associação de Jazz da Madeira e o Barreirinha Bar Café", refere nota à imprensa.

Os eventos deste ano vão decorrer no Largo do Chafariz, no Teatro Baltazar Dias, no Largo do Socorro, no Largo da Restauração, no Parque de Santa Catarina, na Praça do Povo e no Almirante Reis. “É um evento derramado pela cidade”, como salientou Cristina Pedra.