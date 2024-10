Sindicato denuncia salários em atraso em infantário

A Delegação do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços requereu a intervenção da Autoridade Regional para as Condições de Trabalho (ARCT), junto da instituição da AJEM - Associação Jovens Empresários, por esta entidade empregadora, não ter pago até à presente data os salários do mês de Setembro/2024 às trabalhadoras do ‘Infantário Primaveras’.

“De referir, que o não cumprimento do pagamento do salário nos prazos estabelecidos na Lei, (último dia útil, do mês a que o mesmo se destina), e uma infração GRAVE”, refere em comunicado, alertando que já no ano anterior a referida instituição mantinha alguns incumprimentos.

“Na falta de resposta da instituição e perante a continuidade deste GRAVE atropelo à Lei, não podemos de deixar de requerer a intervenção da ARCT, e exigir dos organismos competentes tomada de medidas concretas para sanar estas ilegalidades que tanto prejudicam os trabalhadores e suas famílias”, diz ainda.