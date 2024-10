Parada de bombeiros atrasa início da cerimónia do Dia do Concelho

A parada de bombeiros no centro da freguesia do Curral das Freiras, onde decorrerá a sessão solene comemorativa do Dia do Concelho de Câmara de Lobos, fez atrasar o início da cerimónia, que estava agendada para as 10 horas.

Comemoração que este ano marca o regresso do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira ao Dia do Concelho de Câmara de Lobos. Prática interrompida precisamente desde que José Manuel Rodrigues sucedeu a Tranquada Gomes na presidência do Parlamento, na altura era presidente da Câmara Municipal, Pedro Coelho.