CDS-M pede a intervenção do Governo Regional na consolidação da escarpa nos Anjos

A líder parlamentar do CDS-PP Madeira deslocou-se, esta manhã, à ‘Cascata dos Anjos’, uma das mais emblemáticas paisagens da Madeira, localizada no sítio dos Anjos, na freguesia dos Canhas, no concelho da Ponta do Sol.

Acompanhada por uma comitiva da sua concelhia, Sara Madalena fez questão de lembrar que esta atração turística não é uma cascata, mas sim o desembocar de uma ribeira numa estrada, com todos os perigos que isso acarreta.

Na ocasião, como remetido em nota à imprensa, a deputada centrista recordou que, em 2017, saiu um decreto legislativo regional que passou esta estrada para a alçada da Câmara Municipal da Ponta do Sol.

“Como podemos verificar, a estrada está péssima, cheia de buracos, sem quaisquer condições de segurança para fazer deste lugar um ponto turístico. (...) apesar dos sucessivos avisos acerca do perigo iminente, ainda na passada semana caiu aqui mais um turista e não faleceu por sorte”. Sara Madalena

A líder parlamentar do CDS na Assembleia Legislativa da Madeira, afiançou também que tem havido algumas queixas dos moradores e agricultores do sítio dos Anjos, pois os mesmos têm visto os seus terrenos serem espezinhados pelos turistas, com o objetivo de conseguirem uma vista mais privilegiada.

Na verdade, as autoridades já alertaram diversas vezes para o perigo que esta zona representa, sobretudo devido aos deslizamentos e queda de pedras provenientes da escarpa. Por essa razão, nunca é demais lembrar que estamos perante uma estrada que não tem capacidade nem segurança para os turistas.

Neste sentido, o CDS vai propor uma alteração ou a aplicação do Decreto Legislativo Regional que entrou em vigor em 2017, para que esta estrada volte à alçada do Governo Regional porque a Câmara Municipal da Ponta do Sol nunca fez nada, como se pode verificar in loco, nem terá a capacidade de o fazer no futuro.

Sara Madalena conclui que “é impossível uma Câmara com este orçamento fazer a consolidação de uma escarpa com esta envergadura”.