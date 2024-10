Primeiro Governo Regional da Madeira tomou posse há 48 anos

Foi há exactamente 48 anos que, pela primeira vez, o Governo Regional da Madeira tomou posse. A cerimónia decorreu no Palácio de São Lourenço, presidida pelo Ministro da República na Madeira, Lino Miguel.

O primeiro presidente do Governo Regional foi Ornelas Camacho, que contava na sua equipa com José António Camacho, no Planeamento, Fianças e Comércio; Manuel Gonçalves Alegria na Agricultura, Indústria e Pescas; Bazenga Marques no Trabalho; Gonçalo Araújo no Equipamento Social, Transportes e Comunicações; Margarida Neves da Costa com a pasta da Educação e Cultura; e Nélio Mendonça nos Assuntos Sociais e Saúde.

O executivo era formado pelo PSD e passava agora a funcionar juntamente com a Assembleia Legislativa da Madeira.

O presidente empossado dizia ter como propósitos o desenvolvimento da Região, a crescente autonomia e a justiça social, sendo um partido ao serviço do povo.