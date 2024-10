Associação Sem Limites alerta para validade de dísticos de estacionamento

Em comunicado à imprensa, a Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – IPSS - Associação Sem Limites quis deixar alguns alertas relacionados com os dísticos de estacionamento.

Face a terem verificado alguns carros estacionados com cartão de estacionamento de pessoa com mobilidade reduzida do Reino Unido, como mostra a imagem abaixo, a associação esclarece que a utilização deste cartão ou do simples símbolo de deficiente num veículo apenas identifica que o carro é conduzido ou transporta pessoa com deficiência. Sendo utilizado para estacionamento em Países como Inglaterra, mas em Portugal não é válido.

Assim sendo, advertem, o único documento / cartão válido para estacionar nos lugares reservados a pessoas com mobilidade reduzida, é o dístico de estacionamento. Actualmente é este modelo que está em vigor (foto abaixo).

Sendo que, desde 6 de Setembro de 2023, foi apresentada uma proposta para alterar este modelo, bem como a criação do cartão europeu da pessoa com deficiência, uniformizado para todos os países da União Europeia, e no prazo de dois anos estará em vigor.

“Neste sentido, alertamos para que apenas, este modelo está em vigor, e nada mais pode ser utilizado para identificar o direito a estacionamento da pessoa com mobilidade reduzida”, conclui o comunicado.