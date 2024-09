ARAE deixa alerta para brinquedos de bebé "com risco de asfixia"

A Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) alerta os consumidores da Região para a não utilização de brinquedos de bebé da marca Fisher-Price 'Baby Biceps Gift Set'.

De acordo com a entidade, o brinquedo em causa "apresenta risco de asfixia", devido a um dos elementos do conjunto deste brinquedo, nomeadamente os halteres possuírem peças pequenas (tampas cinzentas em suas extremidades) que podem facilmente se destacar e comprometer a segurança do utilizador.

"O produto não cumpre os requisitos da Diretiva 2009/48/CE relativa à Segurança dos Brinquedos (transposta para a ordem jurídica nacional pelo Decreto-Lei 43/2011 de 24 de março) e a norma harmonizada EN 71-1:2014+A1:2018 Segurança dos Brinquedos - Parte 1: Propriedades mecânicas e físicas", informa a ARAE, que acrescenta que, por consequência, "foi desencadeado pelo fabricante/distribuidor do produto 'Mattel Europa B.V.' a retirada do produto de mercado e recolha do mesmo junto dos utilizados finais, como medida voluntária".