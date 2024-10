Máximas podem chegar aos 28ºC na Madeira no primeiro dia de Outubro

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta terça-feira, dia 1 de Outubro, o tempo na costa Sul da Madeira promete Verão, com céu a apresentar-se em geral pouco nublado.

Ainda assim, no Norte da ilha, poderá mesmo chover, a partir do fim da tarde.

Uma coisa é certa: as temperaturas manter-se-ão elevadas, com os termómetros a atingir os 28ºC.

Quanto ao vento, este soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas da ilha da Madeira no fim do dia.

Relativamente ao estado do mar, na costa Norte são esperas ondas de Noroeste com 1,5 a 2 metros. Na costa Sul, as ondas serão de Sudoeste com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC.