Político ucraniano morre em explosão de bomba na sua viatura

Um político do Conselho Municipal da cidade ucraniana de Dnipro morreu hoje na sequência da explosão de uma bomba na viatura em que seguia, admitindo a polícia ucraniana tratar-se de um atentado russo.

Outra possibilidade não excluída pela polícia é um ajuste de contas relacionado com a atividade política do falecido, cuja mulher viajava no mesmo veículo e ficou ferida na explosão.

A vítima era Yuri Fedko ocupava o cargo de chefe da administração da margem oriental de Dnipro, dividida em dois lados pelo rio que lhe dá o nome.

Além da polícia e Ministério Público, está envolvida na investigação o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU).

Dnipro tem uma população de cerca de um milhão de habitantes e foi palco de um atentado a 14 de dezembro, quando explodiu um engenho num edifício administrativo, fazendo um morto. Na altura, foi detido um suspeito.

Os atentados com carros armadilhados têm sido um método relativamente comum para eliminar políticos e funcionários leais às autoridades impostas por Moscovo nos territórios ocupados pela Rússia na Ucrânia durante esta guerra.