10 'Escolas Electrão' da Madeira vão reciclar com o apoio da comunidade

A Madeira tem 10 estabelecimentos de ensino onde a comunidade pode entregar pilhas, baterias e equipamentos elétricos usados, no âmbito da iniciativa 'Escola Electrão', que arrancou com o início de mais um ano lectivo.

A campanha, promovida pelo Electrão, "sensibiliza para a necessidade de encaminhar para reciclagem pilhas, baterias e equipamentos elétricos usados, mas também embalagens".

A iniciativa, que já vai na 14.ª edição, lança o desafio às escolas para que se envolvam nesta causa e sejam um ponto de recolha destes resíduos. Mais informações podem ser consultadas em www.ondereciclar.pt.

Escolas - Madeira

· Centro Social e Paroquial da Graça

· Escola Básica com Pré-escolar e Creche Dr. Alfredo Nóbrega Júnior

· Escola Básica do 1º ciclo com pré-escolar da Lourencinha

· Escola Básica do 1º ciclo com pré-escolar das Figueirinhas

· Escola Básica do 1º ciclo com pré-escolar e creche da Água de Pena

· Escola Básica do 1º ciclo com pré-escolar e creche da Quinta Grande

· Escola Básica do 1º ciclo com pré-escolar e creche da Ribeira Brava

· Escola Básica dos 2º e 3º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos

· Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade

· Escola Secundária Francisco Franco

Conforme explica a Electrão - Associação de Gestão de Resíduos, esta acção de contribuir para a preservação do ambiente é convertida em prémios para as escolas que, por cada 100 quilos de pilhas, 100 quilos de lâmpadas ou 1000 quilos de equipamentos elétricos usados, recebem um cheque-prenda no valor de 75 euros.

As inscrições para este ano lectivo continuam abertas e os estabelecimentos de ensino podem fazê-lo através do preenchimento de um formulário, na página da campanha no 'site' do Electrão.

No último ano lectivo, de 2023/2024, foram recolhidas cerca de 360 toneladas de resíduos nos mais de 500 estabelecimentos de ensino aderentes à campanha a nível nacional.

Ao longo de 13 anos a Escola Electrão já recolheu mais de 7.000 toneladas de resíduos, o equivalente ao peso da estrutura da torre Eiffel, e envolveu em média 400 escolas por ano lectivo.

Sensibilizar toda a comunidade escolar para a necessidade de separar para reciclar continua a ser urgente. As metas de reciclagem a cumprir são ambiciosas e pressupõem um envolvimento cada vez maior das populações. Esta campanha, em particular, tem um peso muito expressivo nas quantidades globais recolhidas e reencaminhadas para reciclagem pelo Electrão. Ricardo Furtado, director-geral de Pilhas e Elétricos do Electrão

No âmbito da campanha do Electrão, as escolas são desafiadas a promover actividades de sensibilização ambiental com a comunidade escolar. É o caso da iniciativa Repórter Electrão, que convida alunos e professores das escolas participantes a criar reportagens vídeo sobre a reciclagem de embalagens, pilhas e equipamentos elétricos, no âmbito do concurso trimestral 'Repórter Electrão'. O desafio 'Repórter Electrão' premeia trimestralmente um trabalho vencedor por cada nível de ensino no decorrer do ano letivo. Cada aluno e professor das equipas vencedoras recebe um cheque-prenda no valor de 50 euros.

Sobre o Electrão

O Electrão – Associação de Gestão de Resíduos é a entidade responsável por três dos principais sistemas de recolha e reciclagem de resíduos: embalagens, pilhas e equipamentos elétricos usados. Gere uma rede de recolha de equipamentos elétricos e pilhas usadas com mais de 12600 locais de recolha dispersos por todo o território nacional e é também responsável pela reciclagem de embalagens em todo o país. A sua principal missão é assegurar a reciclagem dos resíduos recolhidos, contribuindo para a minimização do impacto ambiental e para um reaproveitamento dos materiais que os constituem promovendo a economia circular. Desenvolve diversas campanhas de comunicação e sensibilização com o objetivo de promover uma maior consciencialização ambiental e uma mudança de comportamentos, de que se destacam o Quartel Electrão, a Escola Electrão, o TransforMAR e o Movimento Faz Pelo Planeta By Electrão.