Escolas desactivadas convertidas em casas

A notícia que faz a manchete da edição de hoje do seu DIÁRIO revela que as escolas desactivadas vão ser convertidas em casas. Governo vai dar, assim, nova vida a estabelecimentos de ensino devolutos em três concelhos para responder ao problema do acesso à habitação. Machico, Ribeira Brava e Santa Cruz. O município da Ribeira Brava reaproveita dois edifícios inutilizados para criar apartamentos.

“Temos o melhor dos dois mundos”. Quem o diz é Alexandre Andrade, presidente do Clube Naval do Seixal, que destaca as qualidades da praia do Norte da ilha, onde ontem arrancou o Festival da Natureza, para a prática de surf, SUP e canoagem. Poderá ler a reportagem deste primeiro dia do evento e ficar a saber que integrado nesta iniciativa da Secretaria Regional de Economia Turismo e Cultura, o Chão das Feiteiras acolhe o ‘Echo - Madeira Nature Fest’, no próximo fim-de-semana. Saiba, também, que a temperatura pode chegar aos 30ºC neste início de Outono quente, cenário que já motivou o aviso amarelo por parte do IPMA.

Outros destaques da edição desta quarta-feira dão conta de que a PSP deteve três homens e apreende 2,5 quilos de droga. A investigação policial, que decorreu em Santana e no Funchal, descobriu haxixe escondido na parede falsa da casa de um dos suspeitos.

Leia ainda que há um novo apoio financeiro para vítimas de violência doméstica. A ajuda pode chegar aos 500 euros. Governo lança campanha de sensibilização que vai percorrer os 11 concelhos da Região até 25 de Novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres.

Nas chamadas de capa, fechamos dizendo-lhe que a investigação ao CDS foi arquivada. O Ministério Público concluiu que não havia provas para acusar ninguém e nem chegou a inquirir o então líder do partido, Rui Barreto. Caem por terra as suspeitas de corrupção, tráfico de influências, recebimento indevido de vantagem, branqueamento e financiamento ilegal.

