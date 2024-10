'Despistados' é a nova produção do Teatro de Santa Luzia para assistir no Estreito

Vai estrear já em Outubro a nova produção do Teatro de Santa Luzia. Chama-se 'DesPistaDos' e tem sessões programadas para dia 11 de Outubro, às 21 horas, no dia 12 pelas 16 horas e às 21 horas, e ainda sessões no dia 13 de Outubro às 15 horas e às 18 horas. Todas elas acontecem no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos.

A peça trata-se de uma comédia "um grupo de desconhecidos são convidados para um jantar na mansão de um excêntrico bilionário, até que os eventos da noite escalam de uma forma peculiar. Uma comédia com muitas peripécias que pretende cativar o público proporcionando a todos um bom serão".

A produção é encenada por Paula Filipa e o elenco é composto por Alícia Raquel, Artur Aguiar, Cristina Gomes, Ema Freitas, Henrique Freitas, João Santos, Luana Jesus, Luísa Silva, Miguel Pestana, Nélio João, Rubina Côrte e Rubina Micaela.

Os bilhetes têm um valor dos bilhetes são 7 euros, com os grupos de 10 pessoas a pagarem 5 euros por bilhete. As reservas podem ser feitas através do 927 394 718.

O grupo foi criado em Setembro do ano passado, apoiado pela Junta de Freguesia de Santa Luzia. Esta é a sua estreia no Centro Cívico do Estreito, depois de terem estado com duas outras peças no Centro de Convívio de Santa Luzia.