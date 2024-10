3 programas e 26 filmes de animação para assistir na Universidade da Madeira dia 7

O Cinanima nas Universidades está de volta à Universidade da Madeira para mais uma edição. No dia 7 de Outubro, entre as 11 e as 15 horas, na Sala do Senado, no piso – 2 do Campus da Penteada, será exibida um mostra do melhor do cinema de animação de autor mundial, constituída por três programas e vinte seis filmes de animação.

À semelhança de edições anteriores, o Cinanima nas Universidades 2024 traz um programa dedicado aos premiados da 47.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho, onde se destacam filmes como 'Our Uniform', de Yegane Moghaddam, vencedora do Grande Prémio e pré-selecionada para a nomeação aos Óscares, 'Quase Me Lembro', com realização de Dimitri Mihajlovic e Miguel Lima, vencedor do Prémio António Gaio, e 'Family Portrait', de Lea Vidakovic, vencedora do Prémio Especial do Júri.

Além dos Premiados do Cinanima 2023, a comunidade académica e público em geral poderão ainda assistir a dois programas de curtas, com curadoria de duas escolas superiores europeias: a Universidade Tomas Bata, em Zlín, e a Universidade Politécnica de Valência.

Esta mostra insere-se nos âmbitos das unidades curriculares de Vídeo, Laboratório em Artes Visuais III, Laboratório em Artes Visuais IV, Projecto em Artes Visuais e Comunicação Audiovisual em Fotografia e Vídeo do mestrado em Design e no mestrado em Design de Media Interactivos da UMa, ministradas pelo professor doutor Pau Pascual Galbis, director de Curso da licenciatura em Artes Visuais e coordenador do Pré-Festival do Cinanima na Universidade da Madeira desde 2018.

Cinanima nas Universidades teve início em 2014 com o objectivo de disseminar e promover o cinema de animação de autor junto das comunidades académicas de todo o país. Precede o Cinanima – Festival Internacional de Cinema de Animação que se realiza anualmente em Espinho, desde 1976. A 48.ª edição do Festival acontece este ano, de 8 a 17 de Novembro.