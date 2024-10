Moradora alerta para risco de derrocada no Estreito

Uma moradora na Rua António Prócoro Macedo Júnior, no Estreito de Câmara de Lobos, está preocupada com as constantes derrocadas que têm caído para a estrada, temendo que caso não haja uma intervenção importante, possa ocorrer uma desgraça.

De acordo com relato de Maria Barros, já há muito que vem alertando para a quebra de pedra mole para a estrada e apenas é feita limpeza, mas que tendo casa dos sogros por baixo e sendo uma estrada onde passam muitas viaturas, incluindo autocarros, e também crianças, deveria levar a autarquia a actuar.

Diz que já fez o alerta desde o ano passado e até à data nada foi feito, nem por parte da Câmara Municipal, seja com o anterior presidente, seja com o actual, nem por parte da Junta de Freguesia, cujo presidente também já foi alertado, mereceu atenção para este problema que acredita pode ser eminente.

Ainda que não seja especialista na matéria, nota que têm havido cada vez mais quedas de pedras e terras no mesmo local, que podem ser indícios de degradação do terreno por cima da estrada, e nem sequer é por causa da chuva, uma vez que a última deu-se na sexta-feira passada.

Maria Barros só pede que alguém responsável vá ao local ver e analisar se é possível construir um muro de protecção ou outro tipo de intervenção que deixe moradores e quem passa mais sossegados.