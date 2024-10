Produção de petróleo no Brasil cai 3,5 % em Agosto

A produção de petróleo no Brasil caiu 3,5% em agosto comparando com o período homólogo do ano passado, indicou ontem a a Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANP).

Em média, foram produzidos 3,34 milhões de barris de petróleo bruto por dia durante em agosto, um volume que, apesar de ter caído na variação anual, cresceu 3,4% em relação a julho deste ano.

Quanto ao gás natural, o regulador assinalou que foram produzidos 159,7 milhões de metros cúbicos por dia, um aumento de 8% em relação a agosto de 2023.

Os protagonistas do mês foram, mais uma vez, os cobiçados campos offshore do pré-sal, localizados nas águas profundas do Oceano Atlântico e responsáveis por 79,7% do petróleo e gás produzidos no país.

A produção desses poços aumentou 5,5%, tanto na comparação mensal quanto na anual, e o campo de Tupi, um dos principais, continuou a ser o mais produtivo, com uma média de 832,6 mil barris de petróleo por dia e 43,19 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia.

De acordo com a ANP, a estatal Petrobras, individualmente ou em consórcio, manteve a liderança como responsável por 89,21% do petróleo e gás natural produzidos pelo Brasil em agosto.

As estatísticas da ANP reúnem os resultados da exploração de petróleo e gás natural de 54 empresas que atuam no Brasil em 256 áreas concedidas em regime de concessão, 10 áreas em que as operadoras dividem sua produção com o Estado e seis áreas concedidas à Petrobras em condições especiais.