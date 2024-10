Um dos evadidos da prisão de Vale de Judeus foi detido em Tânger

As autoridades marroquinas capturaram, ontem, pelas 22 horas, Fábio Loureiro, um dos evadidos do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus. Este foi o resultado de um trabalho conjunto com a Polícia Judiciária, que levou à detenção em Tânger.

"A operação policial internacional foi desencadeada em menos de 24 horas, contou com o forte apoio da Cuerpo Nacional de Policia (CNP) espanhol e da Direção Geral de Vigilância Territorial Nacional (DGST) marroquina, com base em informação credível da PJ, de que Fábio Loureiro estaria em Marrocos, sobre quem recaía um mandado de detenção internacional emitido pela autoridade judiciária competente, constando de notícia vermelha na Interpol", explica nota à imprensa.

Fábio Loureiro está condenado pelos crimes de rapto, tráfico de estupefacientes, associação criminosa, roubo à mão armada e evasão.

Segue-se agora a sua apresentação às autoridades marroquinas, para que seja feita a sua extradição para Portugal para efeitos de cumprimento de pena.