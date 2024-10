OpenAI, dona do ChatGPT, já vale 157.000 milhões de dólares

A OpenAI já vale 157.000 milhões de dólares (141.000 milhões de euros), após uma ronda de investimento de 6.600 milhões de dólares com o qual pretende "acelerar o progresso" dos seus objetivos.

De acordo com meio digital Axios, trata-se da maior ronda de capital de risco da história, em que o principal investidor na conhecida empresa de inteligência artificial (IA), dona do ChatGPT, é o fundo Thrive Capital, seguido dos gigantes tecnológicos Microsoft, Nvidia e Softbank, e outras cinco entidades financeiras.

A OpenAI pretende tornar-se uma empresa com fins lucrativos e os seus investidores poderão reclamar o seu dinheiro após dois anos se não tiver feito essa mudança, acrescenta Axios, citada pela Efe.

O The Wall Street Journal estima os maiores investimentos em 1.250 milhões de dólares (1.126 milhões de euros, à taxa de câmbio atual) por parte do Thrive Capital, propriedade do empresário Jard Kushner, cerca de 1.000 milhões de dólares (901 milhões de euros) da Microsoft, sua parceira, 500 milhões de dólares (450 milhões de euros) do conglomerado japonês Softbank e 100 milhões de dólares (90 milhões de euros) da Nvidia.

Os outros fundos que completam a ronda são Khosla Ventures, Altimeter Capital, Fidelity, Tiger Global e MGX, fundo de investimento apoiado pelos Emirados Árabes Unidos.

A Microsoft já injetou na empresa de IA generativa 13.000 milhões de dólares (quase 12.000 milhões de euros).

"O novo financiamento permitir-nos-á fortalecer a nossa liderança na investigação de ponta em IA, aumentar a capacidade computacional e continuar a construir ferramentas que ajudem as pessoas a resolver problemas complicados", afirmou hoje a empresa tecnológica, num comunicado.

A OpenAI tem registo um forte crescimento das suas vendas desde o lançamento do ChatGPT.

"Todas as semanas, mais de 250 milhões de pessoas em todo o mundo usam o ChatGPT para melhorar o seu trabalho, criatividade e educação", referiu a empresa, o comunicado.

A OpenAI iniciou onda à corrida da IA generativa (que é capaz de produzir conteúdo) no final de 2022 com o ChatGPT, que se tornou sinónimo deste novo tipo de serviço.

Desde então, da Microsoft ao Google e Meta (Facebook, Instagram), todos os grandes grupos tecnológicos têm competido com ferramentas destinadas a ajudar o ser humano no dia a dia, desde a escrita de mensagens à educação e criação artística.

O volume de investimento obtido na ronda torna a OpenAI uma das três maiores 'startups' não cotadas do mundo, de acordo com a Bloomberg, ao lado da SpaceX, grupo de exploração espacial de Elon Musk e da gigante chinesa de entretenimento ByteDance, dona da aplicação TikTok.