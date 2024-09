Governo Regional acusa Costa Velho de proferir "declarações falsas" sobre os incêndios

"O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, repudia as declarações proferidas pelo dirigente do Sindicato Nacional de Protecção Civil, num fórum, no Funchal, intitulado: 'E depois do Incêndio'. Uma vez mais o dirigente deste sindicato, profere declarações falsas, com o principal objectivo de gerar ruido informativo", pode ler-se numa nota remetida pelo executivo regional às redacções.

José Carlos da Costa Velho participou, ontem, no evento organizado pelo Sindicato Nacional da Protecção Civil, que decorreu, ontem, dia 28 de Outubro, no hotel Orquídea e que contou com a intervenção de especialistas em várias áreas ambientais, entre os quais Domingos Rodrigues, o presidente do conselho directivo do IFCN, Manuel Filipe e o professor da Universidade da Madeira Hélder Spínola.

Na sequência das declarações do sindicalista nacional, a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil reitera que "no decurso dos incêndios de 14 a 24 de Agosto na Madeira, felizmente, não houve habitações consumidas, não tivemos vítimas a lamentar, nem houve registos de destruição de infra-estruturas essenciais".

"Infelizmente os incêndios que ocorreram nas regiões Norte e centro do país, recentemente, tiveram consequências devastadoras e irreparáveis", contrapõe a mesma nota.

"Nos incêndios que ocorreram em Portugal Continental, temos a lamentar a perda de vidas humanas, e sobre esse assunto não vemos o mesmo sindicato a organizar encontros nacionais para debater e refletir o que falhou no combate aos incêndios", atira o executivo madeirense.

O Governo Regional apela também à "responsabilidade de todos os intervenientes, sindicatos e demais profissionais de veicularem dados com base na verdade, conhecimento e objectividade".

"Na Madeira, o Serviço Regional Regional opera e gera os meios disponíveis com muito rigor, conhecimento, transparência e pragmatismo, assente numa estratégia definida pelo Governo Regional. Diariamente, temos a preocupação de implementar medidas protectoras da população e de incentivo aos bombeiros", argumenta ainda a tutela, recordando que vai apresentar, a 1 de Outubro, na Assembleia Legislativa da Madeira, a proposta de decreto legislativo que define o novo modelo de financiamento às Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários, "através do qual será possível melhorar as condições salariais de trabalho dos bombeiros".

"E esta é a postura que adoptamos na Região Autónoma da Madeira e que nos distingue do resto país", remata a nota.