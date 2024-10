126 vespas percorrem estradas da Madeira

Mais de 100 vespas vão percorrer hoje as estradas da Região na terceiração edição do projecto '‘Madeira a Vespar 2024’.

Este é um evento organizado pela Associação Vespas Maradas, segundo a qual esta edição conta com a participação de 26 clubes e uma forte presença feminina. Apresenta também um aumento de participantes internacionais, com inscritos de Espanha e Itália, como destacou a organização na cerimónia de apresentação.

“Temos inscritos 211 participantes, incluindo os nossos ‘marados’, e vamos estar numa brincadeira com 126 vespas”, afirmou o organizador. “Também temos um número recorde de senhoras inscritas. São cinco condutoras e 70 penduras", revelou.

Não obstante este evento, que também tem atraído famílias, conta com a participação de cinco crianças, um sinal do ambiente familiar que o ‘Madeira a Vespar’ promove.

Assim, a concentração de motas arranca bem cedo, pelas 8h15, no Funchal, mais concretamente na Praça do Povo, junto à Esplanada 'O Verdinho'.

Depois as centenas de motas e amantes do motociclismo vão percorrer estradas em Câmara de Lobos, Serra de Água, Ponta do Pargo, Paúl do Mar, Jardim do Mar, Calheta e Ribeira Brava.

No final, na chegada à Quinta Prediclub está reservado um arraial madeirense para todos os participantes.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 às 17h00 - Wanderlust True North Program Inserido no Festival da Natureza, na Quinta Magnólia;



- 9h00 às 24h00 - VI Mostra do Bolo do Caco e Pão Caseiro 2024, no Jardim de Santa Luzia

- 9h30 - Eco Rally, na Calheta;



- 9h30 - Sindicato dos Professotres da Madeira assinala Dia do Professor, com um passeio comemorativo, na Levada dos Balcões e visita ao Parque Temático de Santana;



- 10h00 - Arranque do Evento "24 Hour Comics Day", no Centro de Juventude do Funchal

- 10h00 às 13h00 - CMF assinala Dia Mundial do Animal e do Médico Veterinário, nos Jardins do Lido;



- 10h00 às 18h00 - Museu de História Natural do Funchal abre portas aos visitantes no dia em celebra 91 anos

- 12h00 às 2h00 - Festa Nossa Senhora do Amparo na Paróquia S. João da Ribeira Brava



- 12h00 às 19h30 - Rampa SC Santacruzence, em Santa Cruz;

- 14h00 - Marítimo - FC Porto B, II Liga, no Estádio do Marítimo

- 14h00 às 18h00 - Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar SS2/OC6, no Centro Náutico de São Lázaro

- 14h00 às 23h00 - 1.ª Edição da Echo - Madeira Nature Fest, no Chão das Feiteiras

- 15h00 - Marítimo - Belenenses, Campeonato Nacional da I Divisão Andebol masculino, no Pavilhão do Marítimo

- 15h00 às 17h00 - Funchal Swap (Feira de Trocas ), na Barreirinha Bar Café – Largo do Socorro

- 16h00 - Concerto da Banda Municipal do Funchal, no Mercado de Santana

- 17h00 - Anagennisi Artas - Madeira SAD, EHF European Cup em Andebol feminino, no Pavilhão do Funchal

- 18h00 às 2h00 - 189.º aniversário do Dia do concelho de Câmara de Lobos



- 21h00 - Baile Performativo "Adro Bailatório", no Largo do Socorro

- 21h00 - XX Edição do Festival de Teatro de Machico, no Teatro Experimental da Camacha

- 21h00 - O Sindicato Democrático dos Professores da Madeira (SDPM) assinala Comemoração do Dia Mundial do Professor com concerto, no Auditório da Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia

- 21h00 - 37.º Aniversário do Teatro Experimental da Camacha, com peça de Teatro Trívia - Rumores e(des)amores de uma Comédia dell'art

CURIOSIDADES:

- Dia da Implantação da República Portuguesa, Dia Mundial do Professor e Dia Mundial do Ostomizado;

- Este é o ducentésimo septuagésimo nono dia do ano. Faltam 87 dias para o termo de 2024;

EFEMÉRIDES:

1143 - O Tratado de Zamora estabelece a independência do Reino de Portugal. É assinado por Afonso Henriques, Afonso VI de Castela e um representante do Papa.

1582 - Entra em vigor o Calendário Gregoriano estabelecido pela Bula de Gregório XIII "Inter gravíssimas" de 24 de Fevereiro de 1582. O calendário avança 10 dias.

1910 - A República Portuguesa é proclamada da varanda da Câmara Municipal de Lisboa por José Relvas. Portugal soma 767 anos de independência.

1950 - Futebol: O Sporting venceu o Benfica por 8-1, no estádio José de Alvalade, em Lisboa.

1962 - Estreia de James Bond. Bond, também conhecido pelo código 007, um agente secreto fictício do serviço de espionagem britânico MI-6, criado pelo escritor Ian Fleming em 1953.

1980 - Eleições Legislativas em Portugal. A coligação Aliança Democrática, constituída pelo PPD, CDS e PPM, obtém a primeira maioria absoluta no Parlamento, em sufrágio livre e universal.

1988 - O Chile recusa, em referendo, a permanência no poder do ditador Augusto Pinochet.

1989 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído a Dalai Lama, líder espiritual do Tibete no exílio.

1990 - A libra esterlina entra no Sistema Monetário Europeu.

1991 - A União Soviética passa a integrar o FMI (Fundo Monetário Internacional) anuncia, em Moscovo, Rússia, o director executivo do FMI Charles Camdessus.

2002 - O presidente da Autoridade Palestiniana, Yasser Arafat, promulga uma lei aprovada pelo Conselho Legislativa Palestiniano (CLP, parlamento) em que proclama Jerusalém como capital do futuro Estado palestiniano.

2006 - A Comissão Europeia adota as novas disposições em matéria de segurança para as viagens de avião, como a restrição de transporte de líquidos a bordo.

2008 - Pelo menos 65 pessoas morrem e mais de 100 ficam feridas num sismo no sul do Quirguistão, perto da fronteira com a China.

2011 - Morre, aos 66 anos, Steve Jobs, cofundador, presidente e diretor executivo da Apple Inc. e diretor executivo da empresa de animação por computação gráfica Pichar.

2014 - Alguns milhares de professores desfilam em direção ao Chiado, em Lisboa, para contestar a política do Governo para a Educação e pedir a demissão do ministro da Educação Nuno Crato.

2019 - O bispo Tolentino Mendonça torna-se cardeal numa cerimónia no Vaticano. É o 6.º cardeal português deste século e o 46.º da história.

2021 - O ciclista João Matias sagra-se vice-campeão nos Europeus de ciclismo de pista, em Grenchen, Suíça, conquistando a primeira medalha lusa na prova.

2022 - O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, promulga a anexação à Rússia das regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia, de acordo com dois decretos publicados no portal oficial russo de informações jurídicas.

- A Federação Portuguesa de Futebol e a Real Federação Espanhola de Futebol incluem a Ucrânia na candidatura para o Mundial2030 de futebol, oficializam as federações dos dois países ibéricos em conferência de imprensa, na sede da UEFA.

