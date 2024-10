CDU afirma que é necessário recorrer aos apoios da UE para socorrer afectados pelos incêndios

A CDU organizou, ao longo desta sexta-feira, uma jornada de contacto com as populações das áreas atingidas pelos incêndios do passado mês de Agosto. Na ocasião, o eurodeputado João Oliveira apelou à urgente intervenção do Estado português junto da União Europeia para que sejam canalizadas verbas da União Europeia para socorrer as populações na ilha da Madeira.

"Passados quase dois meses dos incêndios na Madeira, as consequências ainda continuam bem à vista. Na destruição da floresta, na destruição dos castanheiros, das cerejeiras, da actividade silvícola e pecuária, também da apicultura, as populações continuam a não ter a reparação dos prejuízos que os incêndios lhes causaram e a actividade económica, em alguns casos, continua comprometida", referiu o eurodeputado no final da jornada da CDU no Curral das Freiras e na Serra de Água.

Disse que é necessário que as autoridades nacionais, o Governo Regional e o Governo da República "deem uma resposta que permita a recuperação da actividade económica, da vida social, em toda esta região atingida pelos incêndios".

"E é preciso que sejam mobilizados os fundos que estão disponíveis para isso, inclusivamente a nível europeu, quer na Reserva de Ajudas de Emergência, quer do Fundo Solidariedade. É preciso que a recuperação daquilo que os incêndios destruiu seja feita de forma a que, no futuro, as consequências dos incêndios possam ser mitigadas ou prevenidas, particularmente tomando medidas para reduzir o risco das consequências dos incêndios para as populações e para a actividade económica", acrescentou.

A concluir, João Oliveira aponta que não pode ser esquecida, ainda, a "preocupação com as consequências que podem estar em cima da mesa com as cheias no Inverno, porque os incêndios destruíram aquilo que eram as condições naturais para reter a água e, naturalmente, a preocupação com as cheias tem de estar considerada também nessas medidas imediatas e urgentes que têm de ser tomadas para a recuperação dos prejuízos causados pelos incêndios".