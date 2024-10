O Marítimo, através do guarda-redes Gonçalo Tabuaço- tinha escrito numa camisola o nome e número do antigo guarda-redes do Nacional- demonstrou a sua solidariedade para com a família e amigos de Daniel Guimarães, ex-guardião dos alvinegros que, aos 37 anos, faleceu na passada sexta-feira vítima de doença prolongada. A homenagem foi feita logo após o jogo com FC Porto B.