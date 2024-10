Presidente do Marítimo suspenso por 45 dias

O presidente do Marítimo, na sequência de um processo disciplinar que lhe foi instaurado pelo Conselho de Disciplina da FPP, foi suspenso por 45 dias e multado em 1.610 euros.

Em causa o jogo com o Desportivo de Chaves, disputado a 25 de Agosto (o Marítimo cedeu o golo do empate já em período de compensação) em que Carlos André Gomes, já no túnel de acesso ao relvado, confrontou o árbitro Miguel Fonseca, o que levou este a pedir a identificação do presidente do Marítimo a um agente da PSP.

De acordo com o acórdão proferido pelo CD, o presidente do Marítimo cometeu uma infracção disciplinar punida pelo art. 136, n 1(lesão da honra e da reputação dos órgãos de estrutura desportiva e dos seus membros).