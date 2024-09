Vitória de Guimarães estreia Portugal na terceira prova europeia

O Vitória de Guimarães vai tornar-se na quarta-feira na primeira equipa portuguesa a participar na fase principal da Liga Conferência de futebol, ao receber os eslovenos do Celje, na primeira jornada.

Na quarta temporada da mais recente prova de clubes da UEFA, Portugal vai ter finalmente um representante, com o Vitória de Guimarães a conseguir passar as pré-eliminatórias.

Na estreia do novo formato, agora com uma liga de 36 equipas, em que cada conjunto faz seis encontros (três em casa e três fora), os vimaranenses vão receber, a partir das 15:30 de quarta-feira, o campeão esloveno, que chega a esta fase da temporada com 19 encontros disputados, mais seis do que o Vitória.

Para chegar a esta fase, os vitorianos, com um percurso 100% vitorioso, ultrapassaram três pré-eliminatórias, em que afastaram os malteses do Floriana (5-0 no agregado), os suíços do Zurique (5-0) e os bósnios do Zrinjski Mostar (7-0).

Pior foi o percurso do Celje nas pré-eliminatórias, mesmo tendo afastado os estónios do Flora (7-1 no agregado), na primeira ronda de qualificação da Liga dos Campeões, prova da qual caiu depois perante os eslovacos do Slovan Bratislava (6-1), antes de ser afastado pelos irlandeses do Shamrock Rovers (4-1) da Liga Europa, afastando os arménios do Pyunik (4-2) no acesso à Liga Conferência.

O Celje quase não tem experiência nas fases principais das competições europeias, com apenas uma eliminatória na Taça das Taças de 1993/94 e outra na Taça UEFA de 2003/04, e reencontra agora o Vitória de Guimarães, que afastou na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência da última temporada.

Depois de vencer na Eslovénia, por 4-3, o Vitória de Guimarães foi derrotado em casa por 1-0, acabando por ser eliminado no desempate por grandes penalidades (4-2), um resultado que resultaria, alguns dias depois, na saída do treinador Moreno.

O Chelsea, de João Félix, Renato Veiga e Pedro Neto, surge como um dos grandes candidatos à conquista do troféu, com a equipa inglesa a estrear-se em casa, frente aos belgas do Gent, enquanto os italianos da Fiorentina, finalistas das duas últimas edições, recebem os galeses do TNS.

Além de Rui Borges, do Vitória de Guimarães, há mais três treinadores portugueses na prova, com os polacos do Legia de Varsóvia, de Gonçalo Feio, a receber outra das mais fortes equipas em competição, os espanhóis do Bétis, de Rui Silva e William Carvalho,

Os cipriotas do APOEL Nicósia, orientado por José Domiguez, visitam a Irlanda, para defrontar o Shamrock Rovers, com os arménios do Noah, liderados por Rui Mota, a receberem os checos do Mladá Boleslav.