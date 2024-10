Vitória de Guimarães recebe Celje na estreia na fase de liga

O Vitória SC de Guimarães estreia-se hoje na renovada Liga Conferência em futebol, ao receber os eslovenos do Celje, após ter-se tornado a primeira equipa portuguesa a assegurar um lugar na agora denominada fase de liga da prova.

À quarta edição da mais recente competição da UEFA, Portugal vai estar finalmente representado na fase regular, cujo formato foi alterado de forma radical, à semelhança do que sucedeu com a Liga dos Campeões e a Liga Europa, com a honra a caber à formação treinada por Rui Borges.

O Vitória SC de Guimarães vai disputar uma fase de liga, que substitui a fase de grupos, com 36 equipas, mas realizará apenas seis jogos (três em casa e três fora), o primeiro dos quais a partir das 15:30 de hoje, frente ao campeão esloveno, que eliminou os minhotos na fase preliminar da prova na época passada.

Depois de se terem imposto na Eslovénia, por 4-3, os vimaranenses foram incapazes de 'carimbar' o apuramento em casa, ao perder por 1-0, acabando por ser eliminados no desempate por grandes penalidades (4-2), o que precipitou a saída do treinador Moreno, alguns dias mais tarde.

A partida de Guimarães é uma das duas da Liga Conferência marcadas para hoje, uma vez que maioria realiza-se na quinta-feira, entre as quais dos três outros treinadores portugueses: Gonçalo Feio (Legia de Varsóvia), José Dominguez (APOEL) e Rui Mota (Noah) defrontam Betis, Shamrock Rovers e Mladá Boleslav, respetivamente.

Os oito primeiros classificados da fase de liga da terceira competição de clubes da hierarquia da UEFA seguem, após seis jornadas, para os oitavos de final, enquanto as equipas classificadas entre o nono e o 24.º lugares qualificam-se para um play-off de acesso as 'oitavos'.