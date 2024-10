Madeira SAD estreia-se na ‘Europa’ com vitória clara diante do Artas

O Madeira Andebol SAD estreou-se da melhor forma nas competições europeias de 2024/2025 de andebol feminino da melhor forma e com um resultado contundente.

Em jogo da primeira mão da segunda eliminatória da Taça Europeia EHF (EHF European Cup), que teve lugar no Pavilhão do Funchal a equipa orientada por Sandra Martins Fernandes veio a vencer o conjunto grego do Anagennisi Artas por 30-20, depois de já ter ido para o intervalo a vencer por 16-8.

A jogar como visitante as madeirenses partem para o segundo jogo, agendado para amanhã, às 17 horas, no Pavilhão do Funchal com uma vantagem de 10 golos e com o passaporte para a próxima ronda quase na 'mão'.