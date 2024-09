Futebolista de 21 anos do Santa Clara suspende carreira para cuidar da sua saúde mental

O jogador Rodrigo Varanda, que estava emprestado ao Santa Clara pelo América Mineiro, rescindiu o vínculo com ambos os clubes para suspender a carreira de futebolista.

Em comunicado, a formação açoriana da I Liga de futebol anuncia que "chegou a acordo com o América Mineiro para a rescisão antecipada do empréstimo do atleta Rodrigo Varanda, por vontade expressa do jogador".

Também o clube brasileiro informou, em comunicado oficial, que rescindiu o contrato com o extremo de 21 anos.

O jogador publicou um vídeo nas redes sociais a dar conta que pretendia fazer uma pausa no futebol para cuidar da saúde mental.

Além do América Mineiro e do Santa Clara, o jogador, formado no Corinthians, do Brasil, conta ainda com passagens por empréstimo pelos brasileiros da Chapecoense e São Bernardo e os cipriotas do Akritas Chlorakas.