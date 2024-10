Gregas do Artas já estão na Região

A formação grega do Artas, conjunto que amanhã e domingo, disputa com o Madeira Andebol SAD a passagem à 3.^eliminatória da EHF European Cup, já se encontra na Região.

Depois de ontem ao final do dia, o voo que trazia a comitiva helénica desde Roma, ter sido divergido para Tenerife nas Ilhas Canárias, devido ao vento que se fazia sentir no Aeroporto da Madeira, o plantel com uma curta comitiva de 14 elementos, aterrou hoje por volta das 13 horas no aeroporto Internacional da Madeira " Cristiano Ronaldo" e pousaram para a reportagem do DIÁRIO. Relembre-se que os dois jogos estão agendados para as 17 horas, no Pavilhão do Funchal.