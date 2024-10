Expo Sénior 2024 contou com participação de cerca de 300 pessoas por dia

No Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF) decorreu, hoje, o encerramento da Expo Sénior 2024 no qual a vereadora Helena Leal sublinhou o contínuo trabalho e aposta em políticas de longevidade e envelhecimento ativo e saudável por parte do Município do Funchal e das suas estruturas Municipais “Esta edição demonstra o nosso esforço contínuo em criar uma cidade inclusiva e saudável para a população sénior.” A iniciativa contou com cerca de 300 pessoas por dia.

Helena Leal referiu o compromisso da Câmara Municipal do Funchal (CMF) com políticas sociais focadas na formação ao longo da vida e valorização da pessoa mais velha e do seu papel na sociedade, visível nas iniciativas, como enunciou, dos centros comunitários, dos 3 ginásios municipais e da Universidade Sénior do Funchal, que acolhem cerca de 2700 pessoas por mês. “São espaços de inclusão, onde os nossos seniores podem aprender, socializar e fortalecer a sua saúde” referiu.

Além disso, a Câmara Municipal do Funchal compromete-se “para garantir um envelhecimento digno” uma duplicação de todos os apoios sociais através de um reforço significativo no apoio às associações de cariz social de 1M€ em 2025 e expansão das iniciativas na área da habitação, prevendo a construção de mais 187 fogos até 2026. “O nosso foco é um Funchal inclusivo, atento e humano” concluiu a vereadora.

A autarca recordou ainda que o Município do Funchal foi o primeiro, em Portugal, a ser distinguido como “Cidade Amiga da Longevidade”, e que também recebeu os títulos de “Município Amigo do Desporto” e “Cidade Social” em 2022, pela preponderante intervenção social sénior. “Queremos oferecer um envelhecimento com qualidade de vida e autonomia, com uma estratégia focada em políticas de inclusão e longevidade” afirma.

A 2º edição da Expo Sénior 2024 incluiu a realização de rastreios de saúde “essenciais para sensibilizar a população sénior” e uma conferência que abordou temas como “Intimidade na 3ª Idade” e “Cuidados Primários para Seniores”, além de questões atuais como “Conflito, Cibersegurança e Desinformação”.